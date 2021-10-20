Умер исполнитель роли Мориарти Виктор Евграфов

Заслуженный артист России Виктор Евграфов, прославившийся благодаря роли профессора Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе", скончался на 74 году жизни. Об этом киностудия "Самарафильм" сообщила на своей странице "ВКонтакте".

Фото: Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

Предварительно, у него оторвался тромб. По сообщению киностудии, актер долгое время восстанавливался после перенесенного коронавируса.

«Умер Виктор Иванович Евграфов - самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после "короны"», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что его похоронят на "Аллее Славы" самарского городского кладбища — в его родном городе.