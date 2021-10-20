Первая часть легендарной трилогии «Властелин колец» вышла в 2001 году (аж 20 лет назад): «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядят главные звезды кинофраншизы.

1/10 Иэн Маккелен (Гэндальф) Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Вигго Мортенсен (Арагорн) Фото: globallookpress.com 3/10 Орландо Блум (Леголас) Фото: globallookpress.com 4/10 Джон Рис-Дэвис (Гимли) Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс) Фото: globallookpress.com 6/10 Шон Эстин (Сэм Гэмджи) Фото: globallookpress.com 7/10 Энди Серкис (Голлум) Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Шон Бин (Боромир) Фото: globallookpress.com 9/10 Билли Бойд (Перегрин Тук) Фото: globallookpress.com 10/10 Доминик Монагам (Мериадок Брендибак) Фото: globallookpress.com

Актеры «Властелина колец» сразу после выхода первого фильма на большие экраны стали звездами мирового масштаба. Они давали бесконечные интервью, появлялись на обложках топовых глянцевых журналов, а также получали новые предложения о работе. Так, актер Вигго Мортенсен (сыграл Арагорна), у которого до дебюта в трилогии за плечами был уже солидный багаж киноработ, после окончания съемок во «Властелине колец» засветился еще в ряде громких фильмов: среди них, «Порок на экспорт», «Дорога», «Капитан Фантастик». Картина «Зеленая книга» с Вигго в роли итальянца-вышибалы и вовсе стала лауреатом премии «Оскар» за лучший фильм.

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В багаже Иэна Маккелена, который в кинофраншизе сыграл Гэндальфа, в багаже десятки наград и еще больше номинаций на самые престижные премии мира. В 1990 году актеру было присуждено звание рыцаря, а насладиться игрой Иэна можно в следующих картинах: «Ричард III», «Способный ученик», «Боги и монстры», «Люди Икс», «Эмиль» и других.

После роли Леголаса Орландо Блум стал любимчиком миллионов по всему миру. После окончания съемок в культовой трилогии актер стал частью еще одной сверхпопулярной кинофраншизы – Блум снялся в «Пиратах Карибского моря». Звезда также принял участие в съемках фильмов «Троя», «Царство небесное», «Нью-Йорк, я люблю тебя» и других.

Элайджа Вуд, который сыграл Фродо Бэггинса, еще до роли хоббита был востребованным актером. Он снялся в таких картинах, как «Рай», «Вечно молодой», «Планер», «Приключение Гекльберри Финна», «Добрый сынок», «Война», «Факультет» и других. А вот после окончания съемок в трилогии актер несколько пропал с радаров, да и приглашений в громкие проекты у звезды было не так уж и много.