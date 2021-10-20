Первая часть легендарной трилогии «Властелин колец» вышла в 2001 году (аж 20 лет назад): «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядят главные звезды кинофраншизы.
Актеры «Властелина колец» сразу после выхода первого фильма на большие экраны стали звездами мирового масштаба. Они давали бесконечные интервью, появлялись на обложках топовых глянцевых журналов, а также получали новые предложения о работе. Так, актер Вигго Мортенсен (сыграл Арагорна), у которого до дебюта в трилогии за плечами был уже солидный багаж киноработ, после окончания съемок во «Властелине колец» засветился еще в ряде громких фильмов: среди них, «Порок на экспорт», «Дорога», «Капитан Фантастик». Картина «Зеленая книга» с Вигго в роли итальянца-вышибалы и вовсе стала лауреатом премии «Оскар» за лучший фильм.
В багаже Иэна Маккелена, который в кинофраншизе сыграл Гэндальфа, в багаже десятки наград и еще больше номинаций на самые престижные премии мира. В 1990 году актеру было присуждено звание рыцаря, а насладиться игрой Иэна можно в следующих картинах: «Ричард III», «Способный ученик», «Боги и монстры», «Люди Икс», «Эмиль» и других.
После роли Леголаса Орландо Блум стал любимчиком миллионов по всему миру. После окончания съемок в культовой трилогии актер стал частью еще одной сверхпопулярной кинофраншизы – Блум снялся в «Пиратах Карибского моря». Звезда также принял участие в съемках фильмов «Троя», «Царство небесное», «Нью-Йорк, я люблю тебя» и других.
Элайджа Вуд, который сыграл Фродо Бэггинса, еще до роли хоббита был востребованным актером. Он снялся в таких картинах, как «Рай», «Вечно молодой», «Планер», «Приключение Гекльберри Финна», «Добрый сынок», «Война», «Факультет» и других. А вот после окончания съемок в трилогии актер несколько пропал с радаров, да и приглашений в громкие проекты у звезды было не так уж и много.
А вот Шону Бину (он исполнил роль Боромира) после окончания съемок во «Властелине колец» посчастливилось принять участие в еще одном масштабном проекте – актер снялся в сериале «Игра престолов». Правда, его персонажа убили еще в первом сезоне. Звезда также появился в таких фильмах с высоким рейтингом, как «Генрих VIII», «Троя», «Сокровище нации», «Северная страна», «Остров», «Риск стрелка Шарпа» и других.