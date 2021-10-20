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Вышибала и дружба с Гарри Поттером: что стало со звездами «Властелина колец»

Мира Маркина
2 часа назад

Первая часть легендарной трилогии «Властелин колец» вышла в 2001 году (аж 20 лет назад): «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядят главные звезды кинофраншизы.

Иэн Маккелен (Гэндальф)
1/10 Иэн Маккелен (Гэндальф)
Фото: globallookpress.com
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Вигго Мортенсен (Арагорн)
2/10 Вигго Мортенсен (Арагорн)
Фото: globallookpress.com
Орландо Блум (Леголас)
3/10 Орландо Блум (Леголас)
Фото: globallookpress.com
Джон Рис-Дэвис (Гимли)
4/10 Джон Рис-Дэвис (Гимли)
Фото: globallookpress.com
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Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс)
5/10 Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс)
Фото: globallookpress.com
Шон Эстин (Сэм Гэмджи)
6/10 Шон Эстин (Сэм Гэмджи)
Фото: globallookpress.com
Энди Серкис (Голлум)
7/10 Энди Серкис (Голлум)
Фото: globallookpress.com
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Шон Бин (Боромир)
8/10 Шон Бин (Боромир)
Фото: globallookpress.com
Билли Бойд (Перегрин Тук)
9/10 Билли Бойд (Перегрин Тук)
Фото: globallookpress.com
Доминик Монагам (Мериадок Брендибак)
10/10 Доминик Монагам (Мериадок Брендибак)
Фото: globallookpress.com

Актеры «Властелина колец» сразу после выхода первого фильма на большие экраны стали звездами мирового масштаба. Они давали бесконечные интервью, появлялись на обложках топовых глянцевых журналов, а также получали новые предложения о работе. Так, актер Вигго Мортенсен (сыграл Арагорна), у которого до дебюта в трилогии за плечами был уже солидный багаж киноработ, после окончания съемок во «Властелине колец» засветился еще в ряде громких фильмов: среди них, «Порок на экспорт», «Дорога», «Капитан Фантастик». Картина «Зеленая книга» с Вигго в роли итальянца-вышибалы и вовсе стала лауреатом премии «Оскар» за лучший фильм.

Видео дня

В багаже Иэна Маккелена, который в кинофраншизе сыграл Гэндальфа, в багаже десятки наград и еще больше номинаций на самые престижные премии мира. В 1990 году актеру было присуждено звание рыцаря, а насладиться игрой Иэна можно в следующих картинах: «Ричард III», «Способный ученик», «Боги и монстры», «Люди Икс», «Эмиль» и других.

После роли Леголаса Орландо Блум стал любимчиком миллионов по всему миру. После окончания съемок в культовой трилогии актер стал частью еще одной сверхпопулярной кинофраншизы – Блум снялся в «Пиратах Карибского моря». Звезда также принял участие в съемках фильмов «Троя», «Царство небесное», «Нью-Йорк, я люблю тебя» и других.

Элайджа Вуд, который сыграл Фродо Бэггинса, еще до роли хоббита был востребованным актером. Он снялся в таких картинах, как «Рай», «Вечно молодой», «Планер», «Приключение Гекльберри Финна», «Добрый сынок», «Война», «Факультет» и других. А вот после окончания съемок в трилогии актер несколько пропал с радаров, да и приглашений в громкие проекты у звезды было не так уж и много.

А вот Шону Бину (он исполнил роль Боромира) после окончания съемок во «Властелине колец» посчастливилось принять участие в еще одном масштабном проекте – актер снялся в сериале «Игра престолов». Правда, его персонажа убили еще в первом сезоне. Звезда также появился в таких фильмах с высоким рейтингом, как «Генрих VIII», «Троя», «Сокровище нации», «Северная страна», «Остров», «Риск стрелка Шарпа» и других.

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