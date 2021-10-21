За что актер Заманский был осужден военным трибуналом

Владимир Заманский многим советским зрителям полюбился благодаря фильму «Проверка на дорогах», рассказывающему о Великой Отечественной войне. Та роль Заманскому действительно удалась. И неслучайно, ведь он сам воевал и даже удостоился ордена Отечественной войны 2-й степени, а также других наград. После Победы Владимир Петрович остался служить в рядах Вооруженных Сил, а в 1950 году оказался под трибуналом.

Фото: Кадр из фильма "Проверка на дорогах" Кадр из фильма "Проверка на дорогах"

На фронт!

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Владимир Петрович Заманский появился на свет в 1926 году в городе Кременчуге (Украина). В 1941 году, когда началась война, Владимиру едва исполнилось 15. Мать его почти сразу погибла, и мальчика взяла к себе на воспитание ее сестра. Вскоре их эвакуировали в Узбекистан.

Владимир не желал отсиживаться в тылу и рвался на фронт. В 1943 году ему удалось обмануть сотрудников военкомата: он прибавил себе год и его направили на курсы радистов. Через несколько месяцев Заманский оказался на передовой.

Подвиги

Летом 1944 года Владимир Заманский в составе 5-й гвардейской танковой армии принимал участие в Витебско-Оршанской операции. Во время боя бронемашина, в которой находились Заманский и его командир, была подбит противником. Танкисты были ранены, а машина загорелась. Однако Владимир Петрович смог спастись и вытащить из танка своего командира.

Оправившись от ран, Заманский вернулся в строй. В феврале 1945 года он вместе с членами экипажа самоходки уничтожил около полусотни немецких солдат, а также подорвал вражеский танк и ликвидировал приличное количество вражеских боеприпасов.

За эти и другие заслуги Владимира Заманского наградили орденами Отечественной войны 2-й степени и Славы 3-й степени, а также медалью «За отвагу».

Срок – 9 лет

Когда война закончилась, Заманский решил остаться в Вооруженных Силах. Однако служба его продлилась недолго. Уже через пять лет он предстал перед военным трибуналом. Его обвинили в том, что он избил командира взвода. Владимиру Петровичу дали 9 лет. Во время отбытия срока он трудился на стройках Украины и участвовал в возведении университета в Москве.

Уже через четыре года Заманский вышел на свободу: сыграло положительную роль его примерное поведение, помог и тот факт, что Владимир Петрович на строительстве был задействован в высотных работах. После освобождения он решил остаться в столице и поступил в школу-студию МХАТ. Так началась актерская карьера Владимира Заманского. О том же, что послужило причиной конфликта, произошедшего между ним и командиром в армии, никто так и не узнал.

Муром