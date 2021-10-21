Шарлатан, пчеловод, аутист: в кого режиссеры превратили Холмса

Режиссеры снова и снова обращаются к образу Шерлока Холмса в надежде снять очередной шедевр. «Рамблер» собрал актеров, которых называли в числе лучших исполнителей роли гениального сыщика, и узнал, каким они сделали культового персонажа.

Фото: Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство" Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство"

«Шерлок Холмс и смертоносное ожерелье (1962) – Кристофер Ли

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Британский актер, который за свою карьеру воплотил на экране образы многих культовых злодеев (Дракула, Франкенштейн, Саруман), одним из первых сыграл легендарного сыщика. В 70-х годах Ли также перевоплощался в брата Шерлока Майкрофта Холмса, а также в сэра Генри Баскервиля в еще одном фильме о гениальном детективе.

В последний раз Кристофер сыграл Шерлока Холмса в 1991 году в фильмах «Происшествие на водопаде Виктория» и «Шерлок Холмс и примадонна» - на момент съемок актеру уже было 70 лет.

Кадр из фильма "Шерлок Холмс и смертоносное ожерелье"

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство» (1979) – Василий Ливанов

В классическом воплощении Холмса на экране едва ли кто мог составить конкуренцию советскому актеру Василию Ливанову. Он даже оказался внешне похож на портрет сыщика, каким его когда-то нарисовал Сидней Паже. Иллюстратор был другом Конана Дойла и рисовал Шерлока, следуя четким указанием автора – изображение главного героя писатель утверждал лично.

Кстати, сериал оценили не только соотечественники, но и британский зрители – актер даже был награжден почетным членством Ордена Британской империи.

Кадр из фильма “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”

«Убийство по приказу» (1979) – Кристофер Пламмер

В фильме переосмысляется история расследования преступлений, совершенных Джеком Потрошителем. За дело известного убийцы берутся Шерлок Холмс и доктор Ватсон, однако им внезапно начинает препятствовать полиция – все потому, что все улики ведут к одному из самых богатых и влиятельных людей Англии.

Кадр из фильма "Убийство по приказу"

«Приключения Шерлока Холмса» (1984) – Джереми Бретт

В сериале детектив и его верный помощник, доктор Ватсон, разгадывают тайны лесных буков, греческого переводчика, пациента стационара, лиги красноголовых и другие загадочные преступления, которые приводят в недоумение полицейских.

Кстати, актер всерьез боялся стать заложником образа Шерлока Холмса, но это не помешало ему сняться больше, чем в 60 проектах. При этом роль сыщика стала самой значимой и яркой в его актерской карьере.

Кадр из сериала "Приключения Шерлока Холмса"

«Без единой улики» (1988) – Майкл Кейн

Британский актер сыграл шарлатана с алкогольной зависимостью, притворяющегося Шерлоком Холмсом, чтобы помочь другу доктору Ватсону. Персонаж Кейна – полная противоположность классическому Холмсу, он едва ли сможет распутать даже самое очевидное дело. Пародийный фильм о легендарном сыщике превратил серьезный детектив в легкую комедию.

Кадр из фильма "Без единой улики"

«Шерлок Холмс» (2009) – Роберт Дауни-Младший

В хулиганской версии фильмов Гая Ричи о Шерлоке Холмсе Роберт Дауни-младший сыграл эгоистичного, дерзкого и харизматичного сыщика, постоянно бросающего вызов самому себе. Главный герой ввязывается в опасные расследования забавы ради, превращая Лондон в парк смертельных аттракционов.

Кстати, доктора Ватсона в фильме сыграл Джуд Лоу, а Ирэн Адлер – Рэйчел Макадамс.

Кадр из фильма "Шерлок Холмс"

«Шерлок» (2010) - Бенедикт Камбербэтч

Как признали многие критики, Бенедикт Камбербэтч подарил образу гениального детектива второе дыхание, заставив поклонников с нетерпением ждать новые серии, а заодно перечитывать произведения Конона Дойла. Роль Холмса также сделала звезду актером первой величины, все потому что, Бенедикт создал нового Шерлока абсолютно уникальным, при этом сохранив главные качества литературного героя.

Напомним, события в сериале разворачиваются в наши дни в Великобритании. Легендарный сыщик и его помощник, который прошел Афганистан, берутся за расследование дел, которые ставят в тупик даже Скотланд-Ярд.

Кадр из сериала "Шерлок"

«Элементарно» (2012) – Джонни Ли Миллер

В сериале события переносят зрителя в Нью-Йорк наших дней – главный герой борется с зависимостью от запрещенных веществ, а параллельно с помощницей (да-да, роль Ватсона в проекте сыграла актриса Люсь Лью) распутывает самые запутанные и неоднозначные дела.

Отметим, что «Элементарно» осталось в тени британского «Шерлока» и не было оценено по достоинству, однако сериалу все-таки удалось набрать высокие рейтинги.

Кадр из сериала "Элементарно"

«Мистер Холмс» (2015) – Иэн Маккелен

В фильме актер сыграл сыщика, уже отошедшего от дел и увлеченно занимающегося пчеловодством. Однако его персонажу по-прежнему не дают покоя воспоминания об одной женщине и ее тайне, так и оставшейся нераскрытой. Он решает найти разгадку дела, которое заставило его уйти в отставку больше 30 лет назад.

Кстати, позже Маккелен признался, что образ Шерлока дался ему непросто и в будущем он вряд ли согласится еще раз сыграть легендарного детектива.

Кадр из фильма "Мистер Холмс"

«Энола Холмс» (2020) – Генри Кавилл

В фильме о сестре Холмса в легендарного детектива перевоплотился звезда «Ведьмака». Шерлок в исполнении Кавилла получился заносчивым и эгоистичным, на первое место ставил персональную выгоду, а не интересы окружающих людей.

Напомним, по сюжету Энола Холмс обнаруживает, что ее мама бесследно исчезла. Она обращается за помощью к братьям, Шерлоку и Майкрофту, но не получает их поддержки. Тогда девушка переодевается мальчиком и тайком садится на поезд в Лондон, чтобы самостоятельно начать разгадывать подсказки, оставленные мамой. Главную роль исполнила Милли Бобби Браун.