Буйный нрав: самые громкие скандалы Михалкова

Никита Михалков — персона широко известная в нашей стране. Но не только его актерские и режиссерские успехи (и провалы) поспособствовали этому. Сценарист популярен в том числе благодаря участию во множестве конфликтов, своему буйному нраву и компрометирующим поступкам. Сегодня, 21 октября, продюсер отмечает свой 76-й день рождения. В честь праздника «Рамблер» вспомнил о самых нашумевших скандалах Михалкова.

Никита Сергеевич никогда не стеснялся в выражениях. Так, например, в 1998 году Михалкова избрали председателем Союза кинематографистов России, но спустя 10 лет режиссера сняли с поста и выбрали кинорежиссера Марлена Хуциева. В ответ на такой поступок Никита Сергеевич назвал всех ослами, а съезд — не легитимным.

Видео дня

Месяц назад на режиссера накинулся с обвинениями шоумен Станислав Садальский. Он припомнил Михалкова давний скандал, в котором он обидела не только актера, но и его коллегу по цеху Владимира Конкина. Как рассказал Садальский, им с Конкиным должны были присвоить звание народного артиста, но Михалков сделал неслыханную подлость. По словам Стаса, Никита Сергеевич буквально выбросил заслуги артистов на помойку.

«До Минкульта эти документы, как мне сказали, так и не дошли — их сказал выбросить Михалков! Также не послали документы на присвоение народного и Конкину. И тоже, говорят, не обошлось без вмешательства Никиты Сергеевича»,

— поведал Садальский.

В прошлом году под горячую руку режиссера попал известный телеведущий Владимир Познер. Михалков публично обвинил оппонента в непрофессионализме. Все началось с того, что журналист раскритиковал один из выпусков программы Никиты Сергеевича «Бесогон ТВ». После заявления Познера руководство канала решило снять выпуск с эфира, что, конечно, разозлило Михалкова. Он назвал высказывания Владимира Владимировича вредными, а сам поступок безответственным.

«Откуда у вас такой комплекс? Вы чего? Вы подобно старой кокотке, которая хочет нравиться всем и всегда, проводя по три часа перед зеркалом. Это выглядит так»,

— обратился Никита Сергеевич к журналисту.

Также в сентябре 2020 года на YouTube-канале «Нижегородский экопатруль» вышел ролик, в котором авторы обвинили группу компаний «Темино», принадлежащую Михалкову, в варварской вырубке леса. Ответ кинорежиссера себя ждать не заставил. Он тут же подал заявление в полицию с требованием найти и наказать тех, кто разместил этот ролик, «порочащий его честь и достоинство». В ноябре полицейские возбудили дело о клевете.