Ассистент украинки, погибшей от руки Болдуина, назвал свою причину трагедии

«Съёмочной группе не предоставили отель. Оригинальный состав команды покинул площадку в четверг утром за день до трагедии. Когда они вернулись, то поняли, что их заменили на непрофессионалов, у которых не было соответствующей подготовки. Эти люди дали Алеку Болдуину заряженный боевым патроном пистолет. Галина, режиссёр и оператор остались на съёмках», — обрисовал ситуацию Аарон Чен.

«Я не знаю всех деталей, но, основываясь на моём опыте и на информации о траектории пули, похоже, в этот момент она снимала на камеру в формате от первого лица. Думаю, режиссёр был позади неё, он присел и смотрел в монитор. Вот почему после выстрела пуля попала в живот Галине и затем угодила в плечо режиссёру, потому что он, скорее всего, был позади неё, и из-за обилия солнца в согнутом положении смотрел в монитор. Вот как я себе это представляю».