Ассистент украинки, погибшей от руки Болдуина, назвал свою причину трагедии

Специалист по фокусировке камеры Аарон Чен, который был первым ассистентом оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма «Ржавчина», выдвинул свою версию произошедшего. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва». Аарон Чен заявил, что ушедших с площадки членов съемочной группы заменили непрофессионалы.
«Съёмочной группе не предоставили отель. Оригинальный состав команды покинул площадку в четверг утром за день до трагедии. Когда они вернулись, то поняли, что их заменили на непрофессионалов, у которых не было соответствующей подготовки. Эти люди дали Алеку Болдуину заряженный боевым патроном пистолет. Галина, режиссёр и оператор остались на съёмках», — обрисовал ситуацию Аарон Чен.
Также специалист смоделировал момент трагедии.
«Я не знаю всех деталей, но, основываясь на моём опыте и на информации о траектории пули, похоже, в этот момент она снимала на камеру в формате от первого лица. Думаю, режиссёр был позади неё, он присел и смотрел в монитор. Вот почему после выстрела пуля попала в живот Галине и затем угодила в плечо режиссёру, потому что он, скорее всего, был позади неё, и из-за обилия солнца в согнутом положении смотрел в монитор. Вот как я себе это представляю».
По его словам, Болдуин и Хатченс не ссорились во время съемок. Также Аарон считает, что создатели картины спешили завершить съемки и пренебрегали безопасностью. Мужчина надеется, что фильм не будет закончен.
Напомним, что во время съемок вестерна «Ржавчина» актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета и случайно убил оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соузу. В пистолете вместо холостых патронов оказались боевые.
Ранее уже поступали сведения о конфликте, который произошел на съемочной площадке фильма.