СМИ: Светлана Светличная пропала без вести

В Москве пропала без вести актриса Светлана Светличная. Об этом сообщает газета "МК".

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Как пишет издание, родственники уже обратились в полицию с заявлением. В настоящее время ведутся активные поиски актрисы.

С заявлением обратилась родственница Светличной. Как она сообщила, Светлана не выходила на связь с 22 октября. А позднее в полицию обратился сын актрисы. Он уточнил, что Светлана Светличная пропала еще раньше — 21 октября. Ее не обнаружили в своей квартире на Погонном проезде.

Сообщается, что у Светланы Светличной появились признаки деменции. А после того, как во время съемок на артистку упал софит, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

Подруга актрисы Елена Перелыгина в интервью Пятому каналу рассказывала, что Светлана Светличная не всегда узнает родственников и друзей в лицо.

"Она и сама это признает и жалуется на это, у нее есть деменция уже. Потеря памяти — она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила".

После публикации новости о пропаже артистки появилось опровержение. Как заявил РИА Новости актер Николаев, Светлана Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам и не хочет об этом разговаривать.