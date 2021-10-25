Нет, я никогда не мечтал, что стану артистом. Я в общем-то очень долго сопротивлялся, то есть я полагал, что это не мужская профессия, отчасти я и сейчас так считаю. Меня влекли какие-то романтические, героические профессии, пожарных каких-то, исследователей, геологов, военных, но, видимо, от судьбы не уйдёшь, и как-то постепенно что-то подтолкнуло двигаться в творческом направлении, — сказал Башкатов.