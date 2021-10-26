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Как звезда "Голубой лагуны" изменилась за 41 год

Анна Шутова
3 часа назад

Фильм "Голубая лагуна" вышел в 1980 году — 41 год назад. За это время главные герои картины сильно изменились. Сыгравшей роль Эммелин Брук Шилдс на момент съемок было всего 15 лет. В этом году актрисе исполнилось 56. Как она выглядит сейчас и занимается — в материале "Рамблера".

Фильм "Голубая лагуна" вышел в 1980 году — 41 год назад.
1/11 Фильм "Голубая лагуна" вышел в 1980 году — 41 год назад.
Фото: Кадр из фильма «Голубая лагуна»
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За это время главные герои картины сильно изменились.
2/11 За это время главные герои картины сильно изменились.
Фото: @brookeshields
Сыгравшей роль Эммелин Брук Шилдс на момент съемок было всего 15 лет. В этом году актрисе исполнилось 56.
3/11 Сыгравшей роль Эммелин Брук Шилдс на момент съемок было всего 15 лет. В этом году актрисе исполнилось 56.
Фото: globallookpress.com
Брук Шилдс была секс-символом 80-90-х годов.
4/11 Брук Шилдс была секс-символом 80-90-х годов.
Фото: @brookeshields
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С юного возраста она была объектом пристального внимания. В 10 лет она снялась для "Playboy Press" совершенно обнаженной.
5/11 С юного возраста она была объектом пристального внимания. В 10 лет она снялась для "Playboy Press" совершенно обнаженной.
Фото: @brookeshields
После выхода "Голубой лагуны" карьера Шилдс достигла пика. Бренды стали приглашать ее на съемки в качестве модели, а режиссеры — в кино.
6/11 После выхода "Голубой лагуны" карьера Шилдс достигла пика. Бренды стали приглашать ее на съемки в качестве модели, а режиссеры — в кино.
Фото: @brookeshields
Сейчас она продолжает работать моделью и периодически появляется в фильмах.
7/11 Сейчас она продолжает работать моделью и периодически появляется в фильмах.
Фото: globallookpress.com
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Шилдс активно ведет социальные сети и часто делиться с поклонниками фото своей фигуры.
8/11 Шилдс активно ведет социальные сети и часто делиться с поклонниками фото своей фигуры.
Фото: @brookeshields
В 56 лет тело модели выглядит подтянуто благодаря занятиям спортом.
9/11 В 56 лет тело модели выглядит подтянуто благодаря занятиям спортом.
Фото: @brookeshields
Что касается личной жизни, Брук Шилдс с 2001 года замужем за американским сценаристом, режиссёром и продюсером Крисом Хенчи.
10/11 Что касается личной жизни, Брук Шилдс с 2001 года замужем за американским сценаристом, режиссёром и продюсером Крисом Хенчи.
Фото: @brookeshields
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У пары две дочери:18-летняя Роуэн (Rowan) и 15-летняя Гриер (Grier).
11/11 У пары две дочери:18-летняя Роуэн (Rowan) и 15-летняя Гриер (Grier).
Фото: @brookeshields

С юного возраста Брук Шилдс была объектом пристального внимания. В 10 лет она снялась для "Playboy Press" совершенно обнаженной. Согласие на съемку дала мать Брук, однако в будущем модель и актриса попыталась отсудить права на фото, но не смогла. После выхода "Голубой лагуны" карьера Брук Шилдс достигла пика. Бренды стали приглашать ее на съемки в качестве модели, а режиссеры — в кино. Будучи подростком, Шилдс стала лицом кампании Calvin Klein и приняла участие в откровенной рекламе.

Сейчас она продолжает работать моделью и периодически появляется в кино. Шилдс активно ведет социальные сети и часто делиться с поклонниками фото своей фигуры. В 56 лет тело модели выглядит подтянуто благодаря занятиям спортом.

Что касается личной жизни, Брук Шилдс с 2001 года замужем за американским сценаристом, режиссёром и продюсером Крисом Хенчи. У пары две дочери:18-летняя Роуэн (Rowan) и 15-летняя Гриер (Grier). Недавно Брук Шилдс опубликовала фотографии со своими детьми на пляже. Внешний вид актрисы восхитил ее подписчиков. Фанаты написали, что у нее "божественная фигура".

Актеры,Фото,Голубая лагуна,Крис Хенчи,
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