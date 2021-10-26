Как звезда "Голубой лагуны" изменилась за 41 год

Фильм "Голубая лагуна" вышел в 1980 году — 41 год назад. За это время главные герои картины сильно изменились. Сыгравшей роль Эммелин Брук Шилдс на момент съемок было всего 15 лет. В этом году актрисе исполнилось 56. Как она выглядит сейчас и занимается — в материале "Рамблера".

С юного возраста Брук Шилдс была объектом пристального внимания. В 10 лет она снялась для "Playboy Press" совершенно обнаженной. Согласие на съемку дала мать Брук, однако в будущем модель и актриса попыталась отсудить права на фото, но не смогла. После выхода "Голубой лагуны" карьера Брук Шилдс достигла пика. Бренды стали приглашать ее на съемки в качестве модели, а режиссеры — в кино. Будучи подростком, Шилдс стала лицом кампании Calvin Klein и приняла участие в откровенной рекламе.

Сейчас она продолжает работать моделью и периодически появляется в кино. Шилдс активно ведет социальные сети и часто делиться с поклонниками фото своей фигуры. В 56 лет тело модели выглядит подтянуто благодаря занятиям спортом.