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Актеры, которые стали знаменитыми после 60

WomanHit.ru
4 часа назад

Как правило, актерская или музыкальная карьера начинается в совсем юном возрасте — молодые артисты оттачивают мастерство на протяжении всей жизни. Но бывают и такие невероятные случаи, когда артисты становятся суперзвездами довольно поздно, уже после 50 или 60 лет. Сегодня мы вспоминаем счастливчиков, которые обрели славу в совсем зрелом возрасте.

Актеры, которые стали знаменитыми после 60
Фото: Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"

Иэн МакКеллен

Видео дня

Гэндальф из «Властелина колец» и Магнето из «Людей Икс» считаются самыми известными героями мистера МакКеллена, именно они принесли британскому актеру мировую известность.

Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"

Практически всю жизни Иэн провел на театральной сцене, где ему не было равных по мастерству. Лишь в 1997 году на актера обратили внимание кинорежиссеры, первой значимой работой МакКеллена в кино стало участие в фильме «Способный ученик», после чего кинематографы со всего мира выстроились в очередь, чтобы предложить гениальному актеру роль в своем фильме. В тот момент актеру было уже за 60.

Джуди Дэнч

Еще одна звезда театральной сцены Великобритании. Джуди смогла покорить британскую публику своей естественной игрой уже в 23 года, однако в кино на тот момент молодую актрису не спешили звать. Уже после 30 Денч начала появляться в небольших кинопроектах, однако мировая слава ждала актрису уже после 60 — Денч получила одну из ведущих ролей в очередной серии саги о Джеймсе Бонде. Далее последовали работы с мировыми режиссерами, актрису даже приглашали в блокбастеры вроде «Пиратов Карибского моря».

Глория Стюарт

Актриса с самого детства мечтала о сцене, поэтому вопреки запретам родителей все-таки исполнила свою мечту, заняв свое место на театральных подмостках.

Кадр из фильма "Титаник"

Стюарт играла в большом количестве спектаклей, больше всего любила постановку по Чехову «Чайка». Именно на этом спектакле молодую актрису и приметил режиссер, который предложил ей первую роль в кино. И все же мировая слава пришла к Глории в преклонном возрасте, когда актрисы сыграла роль состарившейся Розы в фильме «Титаник». Актриса получила за эту роль «Золотой глобус».

Морган Фриман

Идея о том, чтобы стать актером, посетила Моргана еще в школе, после того как он сыграл несколько раз в любительском спектакле. Но в те времена людям другой расы было невероятно сложно получить какое-либо признание. Поэтому Фриман довольствовался небольшими ролями в театре. Также безуспешно он начинал свою кинокарьеру. Лишь в 50 лет Морган почувствовал вкус славы. Далее были номинации, а потом и получение «Оскара», можно сказать, после 50 Фриман только «родился» как звезда.

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