Актеры, которые стали знаменитыми после 60

Как правило, актерская или музыкальная карьера начинается в совсем юном возрасте — молодые артисты оттачивают мастерство на протяжении всей жизни. Но бывают и такие невероятные случаи, когда артисты становятся суперзвездами довольно поздно, уже после 50 или 60 лет. Сегодня мы вспоминаем счастливчиков, которые обрели славу в совсем зрелом возрасте.
Гэндальф из «Властелина колец» и Магнето из «Людей Икс» считаются самыми известными героями мистера МакКеллена, именно они принесли британскому актеру мировую известность.
Практически всю жизни Иэн провел на театральной сцене, где ему не было равных по мастерству. Лишь в 1997 году на актера обратили внимание кинорежиссеры, первой значимой работой МакКеллена в кино стало участие в фильме «Способный ученик», после чего кинематографы со всего мира выстроились в очередь, чтобы предложить гениальному актеру роль в своем фильме. В тот момент актеру было уже за 60.
Еще одна звезда театральной сцены Великобритании. Джуди смогла покорить британскую публику своей естественной игрой уже в 23 года, однако в кино на тот момент молодую актрису не спешили звать. Уже после 30 Денч начала появляться в небольших кинопроектах, однако мировая слава ждала актрису уже после 60 — Денч получила одну из ведущих ролей в очередной серии саги о Джеймсе Бонде. Далее последовали работы с мировыми режиссерами, актрису даже приглашали в блокбастеры вроде «Пиратов Карибского моря».
Актриса с самого детства мечтала о сцене, поэтому вопреки запретам родителей все-таки исполнила свою мечту, заняв свое место на театральных подмостках.
Стюарт играла в большом количестве спектаклей, больше всего любила постановку по Чехову «Чайка». Именно на этом спектакле молодую актрису и приметил режиссер, который предложил ей первую роль в кино. И все же мировая слава пришла к Глории в преклонном возрасте, когда актрисы сыграла роль состарившейся Розы в фильме «Титаник». Актриса получила за эту роль «Золотой глобус».
Идея о том, чтобы стать актером, посетила Моргана еще в школе, после того как он сыграл несколько раз в любительском спектакле. Но в те времена людям другой расы было невероятно сложно получить какое-либо признание. Поэтому Фриман довольствовался небольшими ролями в театре. Также безуспешно он начинал свою кинокарьеру. Лишь в 50 лет Морган почувствовал вкус славы. Далее были номинации, а потом и получение «Оскара», можно сказать, после 50 Фриман только «родился» как звезда.