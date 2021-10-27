Как «Красотка» победила опасную болезнь и стала звездой

В центре сюжета – жуликоватый конгрессмен, чья страсть к алкоголю и девушкам почти загубила его карьеру. Однако он умудряется пережить все скандалы и стать свидетелем самой успешной операции ЦРУ.

В багаже Робертс три премии «Золотой глобус» и премия «Оскар» за роль в фильме «Эрин Брокович», а проекты с ее участием принесли в мировом прокате прибыль на сумму свыше двух миллиардов долларов. Звезду еще мы знаем по таким картинам, как «Красотка», «В постели с врагом», «Одиннадцать друзей Оушена», «Война Чарли Уилсона», «Ешь, молись, люби» и «Несносные леди». Однако звездной карьеры могло бы и не быть: в 2002 году актрисе диагностировали редкое заболевание крови (тромбоцитопения), при котором снижается количество тромбоцитов. Кровь хуже сворачивается даже при мелких порезах, а синяки возникают от легчайших прикосновений. Болезнь не помешала Робертс продолжить снимать в крупных проектах и заниматься семьей.