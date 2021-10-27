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Как «Красотка» победила опасную болезнь и стала звездой

Мира Маркина
27 октября

Главной «Красотке» Голливуда 28 октября исполняется 54 года. В честь для рождения Джулии Робертс «Рамблер» решить яркие роли звезды, а также моменты из ее биографии, которые могли помешать ее построить блестящую карьеру.

Главной «Красотке» Голливуда Джулии Робертс 28 октября исполняется 54 года.
1/10 Главной «Красотке» Голливуда Джулии Робертс 28 октября исполняется 54 года.
Фото: globallookpress.com
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Эталонный ромком о миллионере, который снимает девушку легкого поведения на одну ночь, а влюбляется в нее на всю жизнь.
2/10 Эталонный ромком о миллионере, который снимает девушку легкого поведения на одну ночь, а влюбляется в нее на всю жизнь.
Фото: Кадр из фильма «Красотка»
Лора Берни, доведенная до отчаяния ревностью мужа, задумывает рискованную интригу. Она имитирует собственную гибель и начинает жизнь под другим именем. Но бывший муж узнает правду...
3/10 Лора Берни, доведенная до отчаяния ревностью мужа, задумывает рискованную интригу. Она имитирует собственную гибель и начинает жизнь под другим именем. Но бывший муж узнает правду...
Фото: Кадр из фильма «В постели с врагом»
Команда виртуозных воров готовится совершить самое сложное ограбление казино в истории. В главных ролях сильнейший актерский состав.
4/10 Команда виртуозных воров готовится совершить самое сложное ограбление казино в истории. В главных ролях сильнейший актерский состав.
Фото: Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»
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В центре сюжета – жуликоватый конгрессмен, чья страсть к алкоголю и девушкам почти загубила его карьеру. Однако он умудряется пережить все скандалы и стать свидетелем самой успешной операции ЦРУ.
5/10 В центре сюжета – жуликоватый конгрессмен, чья страсть к алкоголю и девушкам почти загубила его карьеру. Однако он умудряется пережить все скандалы и стать свидетелем самой успешной операции ЦРУ.
Фото: Кадр из фильма «Война Чарли Уилсона»
После болезненного развода Элизабет Гилберт отправляется в путешествие по миру, которое помогает ей открыть новые горизонты и познать себя.
6/10 После болезненного развода Элизабет Гилберт отправляется в путешествие по миру, которое помогает ей открыть новые горизонты и познать себя.
Фото: Кадр из фильма «Ешь, молись, люби»
Легкая комедия о девушках и отце-одиночке, которые решают семейные проблемы накануне Дня матери.
7/10 Легкая комедия о девушках и отце-одиночке, которые решают семейные проблемы накануне Дня матери.
Фото: Кадр из фильма «Несносные леди»
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Фильмы с участием Робертс принесли в мировом прокате прибыль на сумму свыше двух миллиардов долларов.
8/10 Фильмы с участием Робертс принесли в мировом прокате прибыль на сумму свыше двух миллиардов долларов.
Фото: globallookpress.com
Звездной карьеры актрисы могло бы и не быть: в 2002 году ей диагностировали редкое заболевание (тромбоцитопения), при котором в крови снижается количество тромбоцитов.
9/10 Звездной карьеры актрисы могло бы и не быть: в 2002 году ей диагностировали редкое заболевание (тромбоцитопения), при котором в крови снижается количество тромбоцитов.
Фото: @juliaroberts
Сейчас звезда с мужем и детьми живет в пентхаусе на Манхэттене. Актриса является владелицей кинокомпании и занимается благотворительностью.
10/10 Сейчас звезда с мужем и детьми живет в пентхаусе на Манхэттене. Актриса является владелицей кинокомпании и занимается благотворительностью.
Фото: @juliaroberts

В багаже Робертс три премии «Золотой глобус» и премия «Оскар» за роль в фильме «Эрин Брокович», а проекты с ее участием принесли в мировом прокате прибыль на сумму свыше двух миллиардов долларов. Звезду еще мы знаем по таким картинам, как «Красотка», «В постели с врагом», «Одиннадцать друзей Оушена», «Война Чарли Уилсона», «Ешь, молись, люби» и «Несносные леди». Однако звездной карьеры могло бы и не быть: в 2002 году актрисе диагностировали редкое заболевание крови (тромбоцитопения), при котором снижается количество тромбоцитов. Кровь хуже сворачивается даже при мелких порезах, а синяки возникают от легчайших прикосновений. Болезнь не помешала Робертс продолжить снимать в крупных проектах и заниматься семьей.

Сейчас звезда с мужем и детьми живет в пентхаусе на Манхэттене. Актриса является владелицей кинокомпании и занимается благотворительностью.

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