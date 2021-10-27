Почему звезду «Покровских ворот» искали через «Жди меня»

Сотрудница ЗАГСа, красавица Рита из фильма Михаила Козакова «Покровские ворота» в исполнении Валентины Воилковой наверняка поразила сердце не одного советского зрителя мужского пола. После «Покровских ворот» актриса снялась еще в нескольких лентах. А потом пропала. Много лет о ней ничего не было слышно. Многие считали, что Валентина Дмитриевна, став жертвой дорожно-транспортного происшествия, скончалась.

Фото: Кадр из фильма «Покровские ворота» Кадр из фильма «Покровские ворота»

Хорошая девочка Валя

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Валя Воилкова появилась на свет в Самаре в 1958 году. Тогда этот город носил фамилию революционера Куйбышева. Валя всегда была хорошей, послушной, в общем, правильной девочкой. Она не путалась с плохими компаниями, прилежно училась.Закончив школу, Валя сразу уехала в Москву, чтобы поступать на актерский. Это была ее мечта. Кроме безусловного таланта, природа наградила Воилкову выдающейся внешностью, которая ничуть не уступала голливудским звездам. Девушка успешно закончила ГИТИС и стала выступать на сцене театра Советской Армии.

Появление в кино и исчезновение

Еще будучи студенткой, Воилкова получила первое приглашение на съемки в кино. Это была небольшая роль фрейлины в музыкальной сказке Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Тогда зрители ее, можно сказать, не заметили. Однако молодую актрису заметили режиссеры. Вот только несмотря на красоту Воилковой, ей доставались исключительно эпизоды.

«Покровские ворота» Козакова все же смогли обратить внимание публики на эффектную Валентину, но и только. Наверняка ее мало кто запомнил даже в таких знаменитых лентах, как «Колье Шарлотты» или «Узника замка Иф».

В последний раз актриса показалась на советских экранах в конце 1980-х годов. Она исчезла почти моментально и абсолютно бесследно. Никто из ее коллег не мог ее найти. В СМИ также не появлялось о ней никакой информации.

Поиски Валентины

Немногие знали о том, что еще в 80-х Валентина Воилкова влюбилась. Да еще в кого: во француза! Хотя в смысле времени влюбленным все-таки повезло. Потому что уже в 1991 году Валентине не составило особого труда отправиться вслед за своим кавалером на его родину, во Францию. Тем не менее подобными краткими данными информация об актрисе на тот период исчерпывалась. Она не общалась ни с прессой, ни с коллегами. А однажды в Париже в автомобильной аварии погибла бывшая гражданка СССР. Все отчего-то решили, что это и есть Воилкова. В общем Валентину Дмитриевну заочно похоронили.

Однако в 2000-х годах все наконец узнали правду. Произошло это благодаря популярной программе «Жди меня». В 2009 году на передачу обратились несколько отечественных актеров, среди которых был и покойный ныне Владимир Зельдин. Они попросили Валентину Дмитриевну или ее заграничных знакомых откликнуться и сообщить о судьбе артистки.