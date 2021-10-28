"Если ты востребован в России, довольно странно все бросать"

«Знаю многих российских артистов, которые живут в Лос-Анджелесе. У них каждый день могут быть какие-то встречи, кастинги и переговоры, но это ни к чему не приводит. Также знаю коллег, которые снимались в больших голливудских проектах, но их карьера так и не сложилась. Вообще, если ты востребован здесь, в России, довольно странно все бросать, уезжать и начинать с чистого листа в незнакомой стране с незнакомыми людьми. Даже если у тебя есть наработанные контакты и связи с голливудскими режиссерами, продюсерами и агентами — это не гарантирует успеха. Поэтому таким путем я не пойду, лучше в обход»,