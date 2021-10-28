"Если ты востребован в России, довольно странно все бросать"

Актер Александр Петров дал большое интервью изданию SRSLY. Он рассказал о своем опыте съемок в зарубежном проекте и о том, что думает об актерах, которые мечтают о Голливуде.
«Знаю многих российских артистов, которые живут в Лос-Анджелесе. У них каждый день могут быть какие-то встречи, кастинги и переговоры, но это ни к чему не приводит. Также знаю коллег, которые снимались в больших голливудских проектах, но их карьера так и не сложилась. Вообще, если ты востребован здесь, в России, довольно странно все бросать, уезжать и начинать с чистого листа в незнакомой стране с незнакомыми людьми. Даже если у тебя есть наработанные контакты и связи с голливудскими режиссерами, продюсерами и агентами — это не гарантирует успеха. Поэтому таким путем я не пойду, лучше в обход»,
— заявил Петров.
Он, кстати, неоднократно говорил, что хотел бы получить «Оскар». Тем не менее, цепляться за любые предложения Александр не планирует.
«Сниматься в эпизодах в какой-то ерунде в надежде, что тебя кто-то заметит в Голливуде, — не мой выбор».
Александр Петров принял участие в греческом фильме «Человек божий», в котором сыграл Костаса, помощника святого Нектария Эгинского. В картине также снимался Микки Рурк. Съемки проходили на английском, что стало своеобразным вызовом для актера. Петров отметил, что у многих иностранцев получается «карикатурное произношение».
«Они как-то интуитивно копируют зарубежных артистов, пытаются повторять фирменные ужимки, „американские“ реакции. Это происходит из-за того, что человек очень много смотрел фильмов на английском, общается с людьми и невольно заимствует их повадки и поведение. Но его ментальность остается прежней, и потому эта карикатурность сразу бросается в глаза.
Ты не станешь американцем, даже если проживешь в США много лет. Может быть, поэтому наши актеры надолго там не задерживаются».
Ранее стало известно, Александр Петров сыграет в новом российском сериале для стримингового сервиса Netflix..