Как изменились актрисы из "Ангелов Чарли"

Фильм "Ангелы Чарли" стал культовым, а актрисы моментально стали звездами. Премьера картины состоялась в 2000 году, но ее можно пересматривать с удовольствием и спустя многие годы.

Фото: Кадр из фильма "Ангелы Чарли" Кадр из фильма "Ангелы Чарли"

Лента стала киноадаптацией одноименного телесериала, который вышел в 1970 году. Комедийный боевик рассказывает о девушках-агентах, которые работают в суперсекретном подразделении организации "Ангелов Чарли". Они — успешны и обаятельны, кажется, что ничто не может помешать им выполнить самые сложные задания, но последняя миссия становится для них решающей. Главные роли сыграли Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью.

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Кэмерон Диас

@camerondiaz

Актриса прославилась еще в 90-х после выхода фильма "Маска" с ее участием. Ей начали поступать предложения от режиссеров, и к 2000 году она уже была довольно популярной актрисой. После "Ангелов Чарли" она продолжила сниматься в кино. Ей поступали самые разные предложения и в итоге она была задействована во многих щитах. Например в "Ванильном небе", а также актриса занялась озвучкой — стала голосом принцессы Фионы в "Шреке". К 2010 году аналитики Forbes назвали ее одной из самых богатых звездных женщин.

После этого у Кэмерон были роли преимущественно в романтических комедиях. Конечной работой в кино актрисы стала киноадаптация бродвейского мюзикла "Энни", которая вышла в 2014 году. Критики негативно приняли эту роль и актриса заявила, что делает перерыв в карьере. В 2017 она объявила, что уходит из кино. По словам Диас, она устала от перелетов и разъездов.

Сейчас бывшая актриса посвятила себя семье. В 2015 году она вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. В 2019 году у них родилась дочь.

Дрю Бэрримор

@drewbarrymore

Прорывом в кино для Бэрримор стала роль в фильме "Инопланетянин" в 1982 году. Тогда ей было всего семь лет. Когда ей было 10, она уже получила "Золотой глобус". Однако слава в юном возрасте не пошла девочке на пользу. В 1990 году она выпустила книгу, в которой призналась, что начала курить, употреблять алкоголь и запрещенные вещества еще в детском возрасте. В 13 лет она впервые попала в реабилитационный центр. Это стала предметом обсуждения в СМИ, поэтому агенты актрисы были уверены, что она больше не сможет играть в кино из-за дурной славы.

Однако в 90-х она смогла удачно "перескочить" из детских ролей во взрослые. Большинство ее ролей пришлись на период девяностых и нулевых, но оглушительного успеха, как в детстве, она не получала. Сейчас Бэрримор продолжает периодически появляться в кино как актриса, но выступает еще и в качестве продюсера. С 2007 года Бэрримор является послом ООН.

Люси Лью

@lucyliu

Самым первым запоминающимся проектом актрисы стал комедийный сериал «Элли Макбил», который вышел в 1998 году. "Ангелы Чарли" стали для нее настоящим прорывом, а роль Алекс сделала ее узнаваемой во всем мире. После этой картины она сыграла в фильме "Убить Билла", а также еще в нескольких проектах. Лью стала преимущественно актрисой озвучки, а также в ее фильмографии появилось множество телевизионных проектов, в том числе и мультипликационных.