Как сейчас выглядит звезда «Укрощения строптивого» Орнелла Мути

В первой половине восьмидесятых годов в Советском Союзе не было более знаменитых итальянских актеров, чем Орнелла Мути и Адриано Челентано. Блестящий дуэт породил слухи о страстном романе между актерами, которые они упорно отрицали. Однако спустя годы выяснилось, что дыма без огня не бывает. «Рамблер» узнал, сохранила ли свою красоту итальянская кинодива, которая в молодости сводила с ума мужчин всего мира.

Франческа Романа Ривелли (так на самом деле зовут Орнеллу Мути) появилась на свет в Вечном городе 9 марта 1955 года. Ее отец был журналистом из Неаполя, а мать — уроженкой Эстонии с немецкими и русскими корнями. Дедушка и бабушка будущей кинозвезды родились и выросли в Петербурге, он был врачом, а она пианисткой. Также у Орнеллы есть старшая сестра Клаудия.

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У семьи не было лишних денег, поэтому обе сестры начали работать еще в ранней юности. Юная Франческа рано поняла, что красива, поэтому стала подрабатывать съемками для мужских журналов, добавляя себе несколько лет. Уже в 14 лет девушка была образцом итальянской красоты — сияющие миндалевидные глаза, темные длинные волосы, узкая талия, чувственные формы. Самое удивительное, что при таких данных она не собиралась становиться актрисой, все решил случай. Старшая сестра взяла ее с собой на пробы к фильму «Самая красивая жена». Клаудия режиссера Дамиано Дамиани не впечатлила, а вот Франческа наоборот привлекла внимание мэтра.

Фильм имел важное социальное значение, так был основан на реальной истории Франки Виолы. Сицилийка стала символом женской эмансипации и бунта против патриархальных нравов на острове. Франка отказалась от навязанного брака, жених похитил ее и неделю держал в плену, пытаясь принудить к замужеству. Согласно местным обычаям, она должна была уступить, чтобы не опозорить семью. Но Франка заявила в полицию на похитителя, несмотря на угрозы кровной мести всей ее семье, а дело стало прецедентным в истории юриспруденции Италии.

Именно поэтому режиссер искал особенную актрису и нашел ее в лице юной Франчески. Тогда же он придумал ей псевдоним, соединив имя и фамилию двух его любимых героинь произведений Габриеле Д’Аннунцио, так как в то время уже была известная актриса по фамилии Ривелли. «Самая красивая жена» вызвала живой интерес у зрителей, стала дебютом 14-летней Орнеллы Мути и пропуском в мир кинематографа. Она умела быть в кадре одновременно желанной и скромной, обольстительной и невинной. Каждый год с ее участием выходило сразу несколько фильмов. Среди проходных картин попадались и достойные киноленты — «Народный роман», «Смерть негодяя», «Первая любовь».

На съемках «Самой красивой жены» Орнелла познакомилась с актером Алессио Орано, который впоследствии стал ее первым мужем. Правда, прежде чем выйти за него замуж, она пережила бурный роман с женатым испанским продюсером Хосе де Кастро, результатом которого стало рождение дочери Найке Ривелли. Орнелла и Алессио прожили в браке шесть лет, но растущая популярность жены актера раздражала, и он отчаянно ее ревновал. Точку в отношениях супругов поставили съемки двух романтических комедий, где партнером Орнеллы стал Адриано Челентано — «Укрощение строптивого» и «Безумно влюблённый». Фильмы сняты с разницей в год и создали одну из самых ярких пар в итальянском кинематографе.

Хотя во время съемок актеры уверяли журналистов, что их связывают лишь деловые отношения, позже выяснилось, что Челентано не устоял перед красавицей Орнеллой, несмотря на счастливый брак с Клаудией Мори. Но Орнелла пошла дальше и развелась с мужем, а Адриано не решился разрушить семью. Однако актриса доказала, что может быть знаменитой и без Челентано, снявшись в таких кинохитах как «Бонни и Клайд по-итальянски» и «История обыкновенного безумия».

В 1988 году Орнелла вышла замуж за продюсера Федерико Фачинетти. У супругов родилось двое детей, дочь Каролина и сын Андреа. Однако второй брак Орнеллы распался из-за измен мужа. Любовные переживания не помешали актрисе успешно сниматься в кино, среди работ этого периода особенно выделяются «Микеланджело», «Однажды преступив закон», «Оскар».

В 1998 году она сошлась с пластическим хирургом Стефано Пиколло, который ревновал жену не только к мужчинам, но и к детям. Актриса не выдержала претензий и рассталась с мужчиной. Четвертым мужем кинозвезды стал бизнесмен Фабрис Керерве.

Занимаясь личной жизнью Орнелла Мути вовсе не забросила кинематограф. В 1998 году российские телезрители могли увидеть ее в роли Мерседес в экранизации романа Дюма «Граф Монте-Кристо», где ее партнером стал Жерар Депардье. В 2012 году она появилась в фильме Вуди Аллена «Римские приключения». Позднее поклонники могли встретиться с любимой актрисой в сериале «Сирены», картинах «Пшеничное море», «Вино любви», «Волшебные ночи».

У кинодивы есть аккаунт в Instagram, где она регулярно выкладывает фотографии с детьми и внуками. Орнелла явно не боится старости, радуется жизни и по-прежнему равнодушно относится к слухам о себе и близких. Совсем недавно ее старшую сестру задержали за хранение и торговлю запрещенными веществами в ходе крупной операции правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera.