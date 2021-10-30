Как сейчас выглядит Пуговка из «Папиных дочек»

"Я купила книгу и курсы по английскому языку. Обучаюсь сама. Почему именно английский? В мои планы входит переезд на ПМЖ в Великобританию. Я не знаю получится у меня или нет, но я прикладываю очень много усилий для этого", — написала она в своем Instagram-аккаунте.