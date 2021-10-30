Как сейчас выглядит Пуговка из «Папиных дочек»

Роль Полины Васнецовой или Пуговки в сериале "Папины дочки" сыграла юная актриса Екатерина Старшова. На момент начала съемок в 2007 году ей было пять лет. 28 октября девушке исполнилось 20. Чем она теперь занимается — в материале "Рамблера".
В отличие от своих коллег по сериалы Мирославы Карпович, Елизаветы Арзамасовой и Дарьи Мельниковой Екатерина Старшова не стала актрисой. После окончания сериала она снялась только в двух фильмах — "Черная молния" и "Русалка".
В 2019 году Екатерина Старшова поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. А с мая этого года она преподает растяжку и ОФП для детей в фитнес-клубе. С детства девушка профессионально занимается фигурным катанием.
Еще Екатерина Старшова играет на синтезаторе и танцует. В будущем она мечтает переехать в Великобританию:
"Я купила книгу и курсы по английскому языку. Обучаюсь сама. Почему именно английский? В мои планы входит переезд на ПМЖ в Великобританию. Я не знаю получится у меня или нет, но я прикладываю очень много усилий для этого", — написала она в своем Instagram-аккаунте.