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Как сейчас выглядит Пуговка из «Папиных дочек»

Мира Маркина
1 час назад

Роль Полины Васнецовой или Пуговки в сериале "Папины дочки" сыграла юная актриса Екатерина Старшова. На момент начала съемок в 2007 году ей было пять лет. 28 октября девушке исполнилось 20. Чем она теперь занимается — в материале "Рамблера".

Роль Полины Васнецовой или Пуговки в сериале "Папины дочки" сыграла юная актриса Екатерина Старшова.
1/7 Роль Полины Васнецовой или Пуговки в сериале "Папины дочки" сыграла юная актриса Екатерина Старшова.
Фото: @ekstarshova
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На момент начала съемок в 2007 году ей было пять лет.
2/7 На момент начала съемок в 2007 году ей было пять лет.
Фото: @ekstarshova
28 октября девушке исполнилось 20.
3/7 28 октября девушке исполнилось 20.
Фото: @ekstarshova
В отличие от своих коллег по сериалы Мирославы Карпович, Елизаветы Арзамасовой и Дарьи Мельниковой Екатерина Старшова не стала актрисой.
4/7 В отличие от своих коллег по сериалы Мирославы Карпович, Елизаветы Арзамасовой и Дарьи Мельниковой Екатерина Старшова не стала актрисой.
Фото: @ekstarshova
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В 2019 году Екатерина Старшова поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины.
5/7 В 2019 году Екатерина Старшова поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины.
Фото: @ekstarshova
С мая этого года она преподает растяжку и ОФП для детей в фитнес-клубе.
6/7 С мая этого года она преподает растяжку и ОФП для детей в фитнес-клубе.
Фото: @ekstarshova
С детства девушка профессионально занимается фигурным катанием.
7/7 С детства девушка профессионально занимается фигурным катанием.
Фото: @ekstarshova

В отличие от своих коллег по сериалы Мирославы Карпович, Елизаветы Арзамасовой и Дарьи Мельниковой Екатерина Старшова не стала актрисой. После окончания сериала она снялась только в двух фильмах — "Черная молния" и "Русалка".

В 2019 году Екатерина Старшова поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. А с мая этого года она преподает растяжку и ОФП для детей в фитнес-клубе. С детства девушка профессионально занимается фигурным катанием.

Еще Екатерина Старшова играет на синтезаторе и танцует. В будущем она мечтает переехать в Великобританию:

"Я купила книгу и курсы по английскому языку. Обучаюсь сама. Почему именно английский? В мои планы входит переезд на ПМЖ в Великобританию. Я не знаю получится у меня или нет, но я прикладываю очень много усилий для этого", — написала она в своем Instagram-аккаунте.

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