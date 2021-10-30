Актеры, которые начали карьеру с фильмов ужасов

Многие актеры, которые сейчас снимаются в самых кассовых фильмах, начинали свою карьеру со съемок в картинах жанра ужасов. "Рамблер" расскажет о некоторых артистах, которые в начале творческого пути были связаны с хоррорами.

Фото: Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов" Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"

Джонни Депп

В одном из главных фильмов ужаса в истории "Кошмар на улице Вязов" сыграл юный Джонни Депп До съемок в этой картине у актера было лишь лишь краткое появление на телевидении, а в ужасе Уэса Крейвена он сыграл Глена — парня главной героини Нэнси. Победить герою Деппа Фредди так и не удалось, но сцена его смерти стала культовой и одной из самых сложных в производстве.

Джейми Ли Кертис

Кадр из фильма "Хэллоуин"

Страсть к фильмам ужасов к Джейми перешла от ее матери Джанет Ли. Героине Джейми Ли Кертис удалось выжить в своем кинодебюте, первом "Хэллоуине", а потом сняться еще в нескольких его продолжениях, а также и других хоррорах.

Дженнифер Энистон

Кадр из фильма "Лепрекон"

Еще задолго до популярности сериала "Друзья" Дженнифер Энистон приняла участие в съемках киносериала "Лепрекон", где будущей Рейчел Грин приходилось уносить ноги от кровожадного ирландского гнома. На удивление, актриса выглядит на редкость убедительно и органично в кожаной куртке и с ружьем в руках.

Джордж Клуни

Кадр из фильма "Возвращение томатов-убийц"