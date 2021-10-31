Андрей Миронов: почему так рано ушел знаменитый советский актер

Актер Московского театра сатиры скончался от кровоизлияния в мозг – разрыва аневризмы. В наши дни, по мнению медиков, если человек своевременно обследуется, подобную трагедию можно предотвратить.

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14 августа 1987 года труппа артистов Московского театра сатиры находилась на гастролях в Риге. На спектакль «Безумный день или Женитьба Фигаро» собрался полный зал. Пьеса близилась к завершению, играли последнюю сцену. Неожиданно Фигаро, которого играл Андрей Миронов, стал отступать назад, оперся рукой о беседку и начал медленно падать.

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Актера доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы, где врачи поставили диагноз: «обширное кровоизлияние в мозг». В течение двух дней шла борьба за жизнь артиста. Руководил этой работой один из ведущих нейрохирургов СССР Эдуард Кандель. Но, несмотря на усилия медиков, Андрей Миронов скончался в шестом часу утра 16 августа.

Доктор медицинских наук нейрохирург Шалва Элиава рассказал, что у Андрея Миронова аневризма располагалась в области передней соединительной артерии головного мозга (под лобными долями). Аневризма чем-то походит на грыжу. Со временем она увеличивается, разрывается и дает кровоизлияние. В подавляющем большинстве случаев до разрыва аневризма никак не проявляется. О кровоизлиянии можно узнать, например, если человек потеряет сознание, как это случилось с Мироновым.

Такое кровоизлияние вызывает остановку кровообращения в сосудах, они рефлекторно сужаются и мозг полностью лишается кровотока – это защитная реакция организма. Обильное кровоизлияние, которое произошло у Андрея Миронова, в половине случаев моментально заканчивается смертью человека.

По уверению Элиавы, избежать подобной трагедии поможет медицинское обследование (спиральная компьютерная томография), которое надо осуществить, если у родственников первого порядка (мать, сестра, брат и т.д.) в свое время диагностировали аневризму (предрасположенность к этой болезни может передаваться по наследству). Таким образом аневризма выявляется на начальной стадии.

Как сказал Элиава, операции по нейтрализации аневризмы имеют практически нулевые показатели по летальности, если не считать редкие патологические случаи. Хирургическое вмешательство может быть прямым: шейка аневризмы пережимается (клипируется) клипсой, кровоток по сосуду сохраняется. К самой аневризме хирург подходит через крошечное отверстие в костной ткани черепа. Потом ткани мозга раздвигаются (хирург работает с микроскопом).

Есть еще малоинвазивное направление при нейтрализации аневризмы, когда хирурги заходят специальным катетером в сосуд через бедренную артерию, без трепанации черепа, добираются до мешка аневризмы и заполняют его микроспиралями. Спирали создают своеобразный каркас и аневризма закупоривается.

Как подтвердил Элиава, у Андрея Миронова было два кровоизлияния, второе стало фатальным, после него артист и умер. После первого кровоизлияния, если бы Миронова хорошо обследовали и установили причину кровоизлияния, его можно было бы прооперировать и спасти.