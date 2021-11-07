Что случилось с главным Дедом Морозом страны

Роль Деда Мороза была главной в жизни актера Николая Мерзликина. Она же стала для него и последней. О том, что произошло с главным Дедом Морозом страны, читайте в материале "Рамблера".

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Николай Мерзликин был одним из самых красивых, востребованных и перспективных советских актеров. Но все роли, сыгранные им когда-либо в кино, меркли в сравнении с образом Деда Мороза. В этой роли Мерзликин выходил на сцену спорткомплекса "Олимпийский" на новогодних праздниках в течение двадцати лет. Без преувеличения можно сказать, что он был главным Дедом Морозом страны.

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Его путь к славе был весьма неожиданным для всех. Никто из родных и знакомых Мерзликина даже подумать не мог, что он станет актером: Николай никогда не говорил, что мечтает о сцене. После школы юноша поступил в медицинский институт, где проучился всего год. Во время обучения Николай понял, что сделал неправильный выбор. Он не хотел заниматься медициной, ему нравилось выступать перед людьми.

Решив круто изменить свою жизнь, Мерзликин отправился покорять театральные учебные заведения Москвы. В ГИТИС Николай поступил без особого труда, а свою первую роль в кино сыграл, когда служил в армии.

Кадр из фильма "Рано утром"

На молодого связиста обратила внимание директор нового фильма Татьяны Лиозновой "Рано утром". Вскоре Мерзликина утвердили на первую в его жизни главную роль. Съемки в фильме принесли дебютанту первую популярность. Кстати, во время службы в армии Николай успел сняться еще в двух фильмах: "Зося" и "Человек, которого я люблю".

Талантливый и симпатичный Мерзликин довольно быстро стал весьма востребован у режиссеров. За свою жизнь актер сыграл более 80 ролей, в числе которых главные герои в фильмах "Суровые километры", "Без права на ошибку", "Букет фиалок", " В Москве проездом", "Самый сильный", "Поговорим, брат", "Алтунин принимает решение" и т.д.

Кроме того Николай освоил еще и профессию режиссера, работал режиссером в киевском ТЮЗе, был главным режиссером Театра-студии киноактера при киностудии имени Довженко, а также главным режиссером Киевского молодежного театра.

В годы Перестройки кино переживало кризис. Ролей стало меньше, в театре тоже дела шли не слишком хорошо. Но Мерзликину удалось и в новом времени найти себе занятие по душе и состоятся: он стал играть Деда Мороза на новогодних праздниках в спорткомплексе "Олимпийский".

Высокий, статный, с зычным голосом Николай заставлял даже взрослых на некоторое время поверить в сказку. Трудно было представить на его месте кого-то другого. Дети обожали его Деда Мороза, а самому актеру общение с детьми и образ сказочного волшебника приносили огромную радость.

В образе Деда Мороза Николай Мерзликин выходил на сцену до последнего дня. 3 января 2007 года Мерзликин отыграл представление в "Олимпийском", снял костюм Деда Мороза и вернулся домой, где ему внезапно стало плохо. Приехавшие врачи скорой помощи спасти актера не успели: Николай Мерзликин скончался от сердечного приступа в возрасте 61 года.

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