Как одинокий мальчик стал сталкером-психопатом

Третий сезон сериала «Ты» сместил южнокорейский проект «Игра в кальмара» с первого места рейтинга Netflix в США. По горячим следам «Рамблер» решил вспомнить, как начиналась карьера актера, который сыграл главную роль в шоу о психопате-сталкере, Пенна Бэджли (ему, кстати, 1 ноября исполнилось 35 лет).

Фото: Кадр из сериала "Ты" Кадр из сериала "Ты"

В 11 лет юный Пенн переехал с матерью в Голливуд, где всерьез и занялся актерской карьерой. На больших экранах он впервые появился в 1999 году в небольшом эпизоде сериала «Уилли и Грейс», после звезда принял участие еще в нескольких многосерийных проектах. Так, за роль Филлипа Чанселлора IV в шоу «Молодые и дерзкие» Бэджли был даже номинирован на американскую Премию молодым актерам. Первой заметной работой в кино стала его роль Скотта Такера в фильме «Сдохни, Джон Такер!». Картина принесла около 15 миллионов долларов в первые дни показа.

Кадр из фильма "Сдохни, Джон Такер!"

Однако мировую известность Пенну принес сериал «Сплетница» - в проекте он сыграл Дэна «Одинокого мальчика» Хамфри. Напомним, шоу рассказывает об учениках престижной школы на Манхэттене, о которых пишет анонимный портал «Сплетница». Никто не знает, кто скрывается под этим ником, однако все с удовольствием читают посты, в которых она раскрывает тайны и придает огласке любые скандалы, связанные с популярными подростками.

Кадр из сериала "Сплетница"

После завершения шоу громких работ у актера долгое время не было, но все изменилось с выходом на экраны сериала «Ты». Это история о сталкере-психопате Джо Голдберге, у которого влюбленность в избранниц граничит с опасной одержимостью. Парень готов тихо и методично устранять любые препятствия на пути к сердцу девушек, даже если эти препятствия – люди. Проект моментально покорил миллионы поклонников по всему миру и перезапустил карьеру Бэджли. Кстати, сериал уже продлили на четвертый сезон.

Кадр из сериала "Ты"

Отметим, что Пенн Бэджли ведет достаточно закрытый образ жизни. В Instagram за актером следят всего 4 миллиона подписчиков, да и сам экранный Дэн Хамфри не часто балует фолловеров новыми публикациями.