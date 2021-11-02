Личная жизнь талантливого актера Тимофея Трибунцева

Тимофей Трибунцев получил широкую популярность после роли в фильме “Остров”, где он сыграл героя Петра Мамонова священника Анатолия в молодости. Любопытно, что до того, как стать актером, Трибунцев успел поработать сварщиком, на железной дороге, на рынке и даже в милиции. В актеры подался в 25 лет.

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В кино Трибунцев все время играет роли второго плана, «чудиков», «горемык», алкоголиков или еще каких-нибудь маргиналов. Главная роль была сыграна только в трагикомедии «Монах и бес». Многие режиссеры про него говорят, что он “актер от Бога”. Сыгранные им персонажи второго плана порой получаются лучше, чем главные герои. Казалось бы внешне непримечательный, но с невероятной харизмой. Сегодня он один из ведущих актеров труппы театра “Сатирикон”, в кино тоже нарасхват.

Впервые актер женился еще в своем родном городе Кирове. Но брак распался после того, как он перебрался в столицу. На тот моменту него не было возможности забрать семью с собой. Постепенно жизнь в разных городах отдалила супругов. От этого брака у него осталась дочь Александра, она осталась жить с мамой. Но до сих пор Тимофей поддерживает с ней теплые отношения.

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Жена Тимофея Трибунцева актриса Ольга Тенякова