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Как отличница легкого поведения получила Оскар

Мира Маркина
2 часа назад

6 ноября экранной Круэлле исполнилось 33 года. В честь дня рождения Эммы Стоун «Рамблер» решил вспомнить, как звезда из «отличницы легкого поведения» превратилась в лауреата «Оскара».

6 ноября экранной Круэлле - актрисе Эмме Стоун - исполнилось 33 года.
1/9 6 ноября экранной Круэлле - актрисе Эмме Стоун - исполнилось 33 года.
Фото: depositphotos.com
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За роль Мии Долан в фильме «Ла-Ла-Ленд» актриса получила премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии киноактёров США.
2/9 За роль Мии Долан в фильме «Ла-Ла-Ленд» актриса получила премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии киноактёров США.
Фото: depositphotos.com
Комедия о девушке Олив, которая превращает непристойный слух о себе в достоинство и сразу становится популярной, пошатнув школьные устои. Роль в этом фильме стала для Стоун настоящим прорывом в мир большого кино.
3/9 Комедия о девушке Олив, которая превращает непристойный слух о себе в достоинство и сразу становится популярной, пошатнув школьные устои. Роль в этом фильме стала для Стоун настоящим прорывом в мир большого кино.
Фото: Кадр из фильма «Отличница лёгкого поведения»
Начинающую писательницу Скитер и двух темнокожих служанок – мудрую Эйбилин и дерзкую Минни – объединяет обостренное чувство справедливости и желание хоть что-то изменить в этой жизни в лучшую сторону.
4/9 Начинающую писательницу Скитер и двух темнокожих служанок – мудрую Эйбилин и дерзкую Минни – объединяет обостренное чувство справедливости и желание хоть что-то изменить в этой жизни в лучшую сторону.
Фото: Кадр из фильма «Прислуга»
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Звезда кино о супергероях ставит театральную постановку с целью вернуть себе былую славу, блеск и величие.
5/9 Звезда кино о супергероях ставит театральную постановку с целью вернуть себе былую славу, блеск и величие.
Фото: Кадр из фильма «Бёрдмэн»
Знаменитый иллюзионист по просьбе друга пытается разоблачить аферистку-медиума, которая якобы умеет вызывать духов умерших.
6/9 Знаменитый иллюзионист по просьбе друга пытается разоблачить аферистку-медиума, которая якобы умеет вызывать духов умерших.
Фото: Кадр из фильма «Магия лунного света»
По сюжету амбициозная официантка Миа и бармен Себастьян выбирают между личным счастьем и амбициями. Картина стала лауреатом «Золотого глобуса» в 7 категориях!
7/9 По сюжету амбициозная официантка Миа и бармен Себастьян выбирают между личным счастьем и амбициями. Картина стала лауреатом «Золотого глобуса» в 7 категориях!
Фото: Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»
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Герцогиня Сара Мальборо и бедная дворянка Эбигейл борются за влияние на болезненную королеву Анну Стюарт
8/9 Герцогиня Сара Мальборо и бедная дворянка Эбигейл борются за влияние на болезненную королеву Анну Стюарт
Фото: Кадр из фильма «Фаворитка»
События фильма разворачиваются в Лондоне 70-х и рассказывают о талантливой мошеннице Эстелле, которая решает сделать себе имя в мире моды любыми способами.
9/9 События фильма разворачиваются в Лондоне 70-х и рассказывают о талантливой мошеннице Эстелле, которая решает сделать себе имя в мире моды любыми способами.
Фото: Кадр из фильма «Круэлла»

«Отличница легкого поведения»

Видео дня

Комедия о девушке Олив, которая превращает непристойный слух о себе в достоинство и сразу становится популярной, пошатнув школьные устои. Роль в этом фильме стала для Стоун настоящим прорывом в мир большого кино.

«Прислуга» (2011)

Комедийная драма о борьбе за равноправие в США 1960-х. Начинающую писательницу Скитер и двух темнокожих служанок – мудрую Эйбилин и дерзкую Минни – объединяет обостренное чувство справедливости и желание хоть что-то изменить в этой жизни в лучшую сторону. Тут-то Скитер и начинает писать книгу по историям двух знакомых. В картине снялись Эмма Стоун, Виола Дэвис и Октавия Спенсер – последняя получила «Оскар» и «Золотой Глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

«Бёрдмэн» (2014)

Звезда кино о супергероях ставит театральную постановку с целью вернуть себе былую славу, блеск и величие. В главных ролях Майкл Китон, Эдвард Нортон, Эмма Стоун и Наоми Уоттс.

«Магия лунного света» (2014)

Знаменитый иллюзионист по просьбе друга пытается разоблачить аферистку-медиума, которая якобы умеет вызывать духов умерших. Все дело в том, что юная шарлатанка очаровала богатого наследника и его мать-вдову, а это не устраивает других членов семьи. В главной роли Колин Ферт и Эмма Стоун.

«Ла-Ла-Ленд» (2016)

Райан Гослинг и Эмма Стоун в музыкальной драме о любви, джазе и трудностях в отношениях. По сюжету амбициозная официантка Миа и бармен Себастьян выбирают между личным счастьем и амбициями. Картина стала лауреатом «Золотого глобуса» в 7 категориях!

«Фаворитка» (2018)

Герцогиня Сара Мальборо и бедная дворянка Эбигейл борются за влияние на болезненную королеву Анну Стюарт. В главных ролях Оливия Колман (за это фильм она получила «Оскар»), Рэйчел Вайс, Эмма Стоун и Николас Холт.

«Круэлла» (2021)

Комедийная драма от Disney с Эммой Стоун и Эммой Томпсон в главных ролях, события которой разворачиваются в Лондоне 70-х и рассказывают о талантливой мошеннице Эстелле, которая решает сделать себе имя в мире моды любыми способами.

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