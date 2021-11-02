Самая соблазнительная Женщина-кошка в кино

Премьера нового «Бэтмена» Мэтта Ривза запланирована на март 2022 года. Как стало известно из трейлера к фильму, Женщину-кошку в нем сыграет Зои Кравиц. 17 лет назад эту роль исполнила Хэлли Берри. Она стала самой привлекательной Женщиной-кошкой в кино, по мнению многих зрителей, но при этом после выхода фильма была признана худшей актрисой года. Подробнее — в материале "Рамблера".

Фильм "Женщина-кошка" с Хэлли Берри в главной роли вышел в 2004 году. Тогда актрисе было 38 лет. Картина провалилась в прокате и была разнесена критиками. Она собрала чуть больше 82 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов. "Женщина-кошка" была удостоена нескольких "Золотых малин": как худший фильм с худшей режиссурой, сценарием и актрисой. Хэлли Берри осмелилась лично на церемонию вручения антинаграды и принесла с собой свой "Оскар", полученный в 2002 году за роль в "Бале монстров".

Несмотря на провал, актриса не жалеет, что снялась в фильме. За "Женщину-кошку" Берри получила один из самых больших гонораров в своей карьере — 12,5 миллиона долларов.

"Это был один из самых крупных моих гонораров, и я не вижу в этом ничего плохого. Я не думаю что-то вроде: "О, теперь я должна участвовать только в фильмах, которые достойны наград". И что это вообще за фильмы такие, которые достойны наград?", — сказала актриса в интервью

Кроме того, работа над фильмом помогла Хэлли Берри в непростой период жизни. Тогда актриса переживала депрессию и развод с Эриком Бенетом.