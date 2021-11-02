Как сложилась жизнь Елены Кореневой

Елена Коренева получила широкую известность еще в студенческие времена. Она сыграла в фильме Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». Став популярной актрисой, Коренева все время рвалась за границу, но там ее судьба не сложилась, а возвращаться назад было слишком тяжело.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Елена Коренева впервые появилась на телеэкранах в 16-летнем возрасте, но по-настоящему прославилась, будучи студенткой Щукинского училища. Известность ей принесла роль в фильме «Романс о влюбленных». После блистательно сыгранной роли Джульетты в дипломном спектакле актрису стали наперебой приглашать в самые лучшие столичные театры. Актриса выбрала «Современник».

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Коренева продолжала сниматься в кино, играла на сцене театра вплоть до середины 80-х. Пик ее славы пришелся на 70-е, когда актриса снялась в таких нашумевших кинолентах, как «Ася», «Экипаж», «Тот самый Мюнхгаузен». Все это время Елену неистово тянуло за границу – она хотела стать голливудской звездой.

Попасть в США было не так просто – для этого сначала нужно было выйти замуж за иностранца. В начале 80-х актрисе выпал такой удобный случай. Звезда советских фильмов вышла замуж за американца Кевина Мосса, работавшего преподавателем русского языка и литературы у себя на родине, и эмигрировала в США.

Заграничная жизнь оказалась не такой, какой ее представляла Коренева. Актриса изучала языки, ходила на образовательные курсы, но в кино ее брать не спешили. В США она снялась лишь в паре картин: «Возлюбленные Марии», «Гомер и Эдди». 11 лет эмиграции не принесли счастья Кореневой. Более того, ее семейная жизнь также оказалась несчастливой, ведь выяснилось, что муж актрисы изменял ей… с мужчиной.

В 1993 году Коренева вернулась в Россию. Притом ей, как жительнице США, пришлось буквально выбивать российское гражданство. Возвращение на родину оказалось тяжелым – здесь ее успели позабыть, а режиссеры не хотели работать с «перебежчицей». И все-таки Елена смогла вернуться на работу в театр, продолжила съемки в кино. Звезда снялась в таких современных кинопроектах, как «Каникулы президента», «Ван Гоги», «Доктор Лиза».