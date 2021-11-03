Источник: Болдуин может не вернуться в кино

Источник, близкий к семье Болдуинов, заявил, что актер может завершить свою карьеру. Об этом сообщает издание People.

Источник говорит, что пока семья Болдуина надеется, что он вернется к актерской карьере, но никто в этом не уверен. Возможно он перестанет сниматься. Пока что ему нужно время для восстановления.

Как сообщает инсайдер, он недавно разговаривал с супругой актера, Хиларией Болдуин. Она очень обеспокоена состоянием своего мужа. Источник также рассказал о состоянии звезды.

"Алек борется, потому что знает, что дела у семьи Галины идут еще хуже. Он не хочет, чтобы ему сочувствовали. Сейчас он просто хочет помочь мужу и ребенку Галины, чем может"

Сейчас Хилари помогает мужу и говорит, что делает все, чтобы у него не развилось пост-травматическое расстройство. Она специально нашла отдаленное место, куда не могут попасть фотографы и журналисты, чтобы они могли спокойно оплакать Галину.