Хэнкс отказался полететь в космос из-за цены

Голливудскому актеру Тому Хэнкс предлагали полететь в космос на корабле Джеффа Безоса New Shepard, но он отказался из-за цены. Об этом звезда сообщил в эфире шоу Джимми Киммела .

Хэнкс мог полететь вместо другого актера, 90-летнего Уильяма Шетнера . Второй стал самым возрастным человеком, побывавшем в космосе.

Актер признался, что его смутила цена за полет, которую ему предложили. Она составила 28 миллионов долларов. Об этом он рассказал, когда Киммел попросил его подтвердить, действительно ли актеру предлагали совершить полет.