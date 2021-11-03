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Хэнкс отказался полететь в космос из-за цены

Мария Каткова
3 часа назад

Голливудскому актеру Тому Хэнкс предлагали полететь в космос на корабле Джеффа Безоса New Shepard, но он отказался из-за цены. Об этом звезда сообщил в эфире шоу Джимми Киммела.

Хэнкс отказался полететь в космос из-за цены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хэнкс мог полететь вместо другого актера, 90-летнего Уильяма Шетнера. Второй стал самым возрастным человеком, побывавшем в космосе.

Актер признался, что его смутила цена за полет, которую ему предложили. Она составила 28 миллионов долларов. Об этом он рассказал, когда Киммел попросил его подтвердить, действительно ли актеру предлагали совершить полет.

"Ну, да, при условии, что я заплачу. У меня хорошо идут дела, Джимми... Но я не буду платить 28 миллионов долларов"

Ранее "Рамблер" сообщал, что 90-летний актер Уильям Шетнер станет самым возрастным человеком, побывавшем в космосе.

Актеры,Уильям Шетнер,Джимми Киммел,Джефф Безос,
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