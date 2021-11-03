Как сложилась судьба актеров «Терминатора»

Первая часть «Терминатора» вышла в 1984 году. Кинокартина стала одним из самых успешных научно-фантастических фильмов в истории мирового кино. Культовый боевик не только был блестящим стартом режиссера «Титаника» Джеймса Кэмерона, но и началом головокружительной актерской карьеры бодибилдера Арнольда Шварценеггера. Почти все актеры, которые снялись в «Терминаторе», построили успешную карьеру в Голливуде, чего не скажешь об их личном счастье.

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После выхода «Терминатора» кассовые сборы составили 78,3 миллиона долларов (около 5,5 миллиарда рублей). Франшиза же собрала десятки миллиардов долларов, когда начали выходить многочисленные сиквелы, видеоигры и телешоу, основанные на сюжете боевика.

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Все актеры, сыгравшие в легендарном фильме, стали знаменитыми. Многим из них удалось построить успешную карьеру, но к некоторым судьба была не очень благосклонна. Тяжелые разводы, трагические смерти и даже самоубийства: вот, как сложилась жизнь звезд первой части «Терминатора».

Арнольд Шварценеггер: Терминатор

Обладатель титула «Мистер Вселенная» сыграл в фильме главную роль. Красавчик в то время уже был известен в мире бодибилдинга как самый юный чемпион «Мистер Олимпия». Это звание он завоевал в 23 года, а затем еще семь раз. Тем не менее, именно роль в «Терминаторе» принесла ему мировую актерскую славу.

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С тех пор Шварценеггер снимался в самых успешных голливудских боевиках, включая «Бегущий человек» (1987), «Хищник» (1987) и «Вспомнить все» (1990). Кроме того, он сыграл культовую роль киборга еще несколько раз в сиквелах «Терминатор 2: Судный день» (1991) и «Терминатор 3: Восстание машин» (2003).

В 2003 году жизнь актера круто изменилась. Он стал губернатором Калифорнии и продержался на высоком государственном посту до 2011 года.

Личная жизнь Арнольда Шварценеггера не была настолько бурной. В 1977 году он познакомился с журналисткой Марией Шрайвер (Maria Shriv­er) — племянницей бывшего президента США Джона Кеннеди. Пара поженилась в 1986 году. У супругов родились четверо детей — Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер.

Арнольд и Мария развелись после 25 лет брака. Жена оставила Шварценеггера, после того как узнала, что одна из их домработниц, Патрисия Баена (Patri­cia Bae­na), родила от него ребенка. Актер помогал мальчику по имени Джозеф и купил ему дом в Калифорнии.

Официально развод завершился в 2017 году, но скандалы вокруг него продолжались еще долго. Датская актриса Бригитта Нильсен рассказала, что у нее был роман со Шварценеггером. Он закрутился на съемках фильма «Рыжая Соня» (1985), когда Терминатор только начал отношения с будущей женой Марией. Арнольд подтвердил эту информацию и сказал, что сожалеет о боли, причиненной семье.

С 2015 года Шварценеггер встречается с физиотерапевтом Хизер Миллиган (Heather Mil­li­gan). Избранница моложе его на 27 лет.

Майкл Бин: Кайл Риз

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Майкл сыграл сержанта Кайла Риза, появившись в этой же роли и в сиквеле. Он чуть было не упустил шанс сняться в «Терминаторе» из-за южного акцента, но смог убедить продюсеров, что справится.

Актер появился в нескольких боевиках режиссера Джеймса Кэмерона. За роль в «Чужих» (1986) он получил титул лучшего актера в научно-фантастическом фильме.

Бин был женат трижды, у него пятеро сыновей. Вместе с нынешней супругой, актрисой Дженнифер Бланк (Jennifer Blank), он снял ужастик «Жертва» в 2011 году.

Линда Хэмилтон: Сара Коннор

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Линда Хэмилтон наиболее известна по роли Сары Коннор в цикле фильмов о Терминаторе. Она снялась в ужастике «Дети кукурузы» (1984) и в приключенческой ленте «Пик Данте» (1997).

Голливудская актриса была дважды номинирована на «Золотой Глобус» и «Эмми» за роль Кэтрин в сериале «Красавица и Чудовище».

После того как первый брак Линды распался в 1989 году, она вышла замуж за режиссера «Терминатора» Джеймса Кэмерона. В 1993 году у них родилась дочь Джозефина. Тем не менее, звездные супруги развелись в 1999 году. Сумма урегулирования ситуации составила 50 миллионов долларов (около 3,5 миллиарда рублей).

Актриса рассказала, что страдает от биполярного расстройства. Из-за этого у нее часто возникают резкие перепады настроения и даже появлялись мысли о самоубийстве. Линда говорит, что ее браки, возможно, распадались из-за болезни. Она проходила медикаментозное лечение и психотерапию.

Еще одна неприятность случилась с Линдой Хэмилтон во время съемок второй части «Терминатора». Шварценеггер выстрелил из пистолета в лифте и оглушил ее, поскольку она вынула беруши. С тех пор актриса страдает от частичной потери слуха.

Эрл Боэн: Доктор Силберман

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Эрл Боэн больше всего известен благодаря роли криминального психолога доктора Питера Силбермана в «Терминаторе». Он — единственный из актеров, кроме Шварценеггера, который появился в трех частях фильма.

Боэн озвучивал персонажей в детских фильмах «Большой красный пёс Клиффорд», «Ким Пять-с-плюсом» и в компьютерной игре World of Warcraft.

В 1970 году Эрл женился на актрисе Кэрол Кин (Carole Kean). К сожалению, она скончалась от рака в 58-летнем возрасте.

Пол Уинфилд: Эд Трекслер

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Пол сыграл офицера полиции Эда Трекслера, который пытался защитить Сару от Терминатора. Еще до съемок в культовом боевике он появился в фильме о Великой Депрессии «Саундер» (1972) и был номинирован на «Эмми» за роль Мартина Лютера Кинга в телесериале «Кинг» (1978).

Актер также сыграл в фильме «Звёздный путь 2: Гнев Хана» (1982). В 1995 году он, наконец, получил премию «Эмми» за роль в сериале «Застава фехтовальщиков».

Уинфилд был гомосексуалом, но скрывал это от широкой публики. Он прожил со своим партнером Чарльзом Джилланом (Charles Gillan) 30 лет до самой его смерти от рака костей в 2002 году. Актер скончался два года спустя от сердечного приступа на фоне ожирения и диабета. Ему было 64 года.

Лэнс Хенриксен: Вукович

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Когда Джеймс Кэмерон писал сценарий «Терминатора», он изначально ставил Лэнса Хенриксена на главную роль, но ее получил Шварценеггер. Хенриксен же сыграл офицера Вуковича. Актер действительно служил в военно-морских силах США в 1950 х годах.

После съемок в «Терминаторе» Хенриксен продолжил появляться в фильмах Джеймса Кэмерона) — «Чужие» (1986), «Чужой 3» (1992) и «Чужой против Хищника» (2004).

Актер был женат три раза. У него родилось четверо детей, один из которых умер.

Бесс Мотта: Джинджер

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Бесс Мотта сыграла соседку по комнате Линды Хэмилтон — Джинджер. Несмотря на то, что она появилась еще в нескольких фильмах, популярность ей принесли телетренировки. Она снималась в канадской программе «20 минут тренировок» в 1983 — 1984 годах.

Горячую фитоняшку называли «королевой аэробики 80 х». Она стала фитнес-гуру, вернувшись из Великобритании с избыточным весом.

Тем не менее, Бесс Мотта до сих пор временами возвращается к актерской игре. В прошлом красотка часто посещала фестиваль Comic-Con.

Рик Россович: Мэтт

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Россович сыграл парня Джинджер, которого вместе с ней убивает Терминатор. Он стал известным благодаря ролям в фильме «Лучший стрелок» (1986) и многих других, включая романтические комедии и военные боевики.