Как сложилась судьба актеров «Терминатора»

Первая часть «Терминатора» вышла в 1984 году. Кинокартина стала одним из самых успешных научно-фантастических фильмов в истории мирового кино. Культовый боевик не только был блестящим стартом режиссера «Титаника» Джеймса Кэмерона, но и началом головокружительной актерской карьеры бодибилдера Арнольда Шварценеггера. Почти все актеры, которые снялись в «Терминаторе», построили успешную карьеру в Голливуде, чего не скажешь об их личном счастье.
После выхода «Терминатора» кассовые сборы составили 78,3 миллиона долларов (около 5,5 миллиарда рублей). Франшиза же собрала десятки миллиардов долларов, когда начали выходить многочисленные сиквелы, видеоигры и телешоу, основанные на сюжете боевика.
Все актеры, сыгравшие в легендарном фильме, стали знаменитыми. Многим из них удалось построить успешную карьеру, но к некоторым судьба была не очень благосклонна. Тяжелые разводы, трагические смерти и даже самоубийства: вот, как сложилась жизнь звезд первой части «Терминатора».
Обладатель титула «Мистер Вселенная» сыграл в фильме главную роль. Красавчик в то время уже был известен в мире бодибилдинга как самый юный чемпион «Мистер Олимпия». Это звание он завоевал в 23 года, а затем еще семь раз. Тем не менее, именно роль в «Терминаторе» принесла ему мировую актерскую славу.
С тех пор Шварценеггер снимался в самых успешных голливудских боевиках, включая «Бегущий человек» (1987), «Хищник» (1987) и «Вспомнить все» (1990). Кроме того, он сыграл культовую роль киборга еще несколько раз в сиквелах «Терминатор 2: Судный день» (1991) и «Терминатор 3: Восстание машин» (2003).
В 2003 году жизнь актера круто изменилась. Он стал губернатором Калифорнии и продержался на высоком государственном посту до 2011 года.
Личная жизнь Арнольда Шварценеггера не была настолько бурной. В 1977 году он познакомился с журналисткой Марией Шрайвер (Maria Shriver) — племянницей бывшего президента США Джона Кеннеди. Пара поженилась в 1986 году. У супругов родились четверо детей — Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер.
Арнольд и Мария развелись после 25 лет брака. Жена оставила Шварценеггера, после того как узнала, что одна из их домработниц, Патрисия Баена (Patricia Baena), родила от него ребенка. Актер помогал мальчику по имени Джозеф и купил ему дом в Калифорнии.
Официально развод завершился в 2017 году, но скандалы вокруг него продолжались еще долго. Датская актриса Бригитта Нильсен рассказала, что у нее был роман со Шварценеггером. Он закрутился на съемках фильма «Рыжая Соня» (1985), когда Терминатор только начал отношения с будущей женой Марией. Арнольд подтвердил эту информацию и сказал, что сожалеет о боли, причиненной семье.
С 2015 года Шварценеггер встречается с физиотерапевтом Хизер Миллиган (Heather Milligan). Избранница моложе его на 27 лет.
Майкл сыграл сержанта Кайла Риза, появившись в этой же роли и в сиквеле. Он чуть было не упустил шанс сняться в «Терминаторе» из-за южного акцента, но смог убедить продюсеров, что справится.
Актер появился в нескольких боевиках режиссера Джеймса Кэмерона. За роль в «Чужих» (1986) он получил титул лучшего актера в научно-фантастическом фильме.
Бин был женат трижды, у него пятеро сыновей. Вместе с нынешней супругой, актрисой Дженнифер Бланк (Jennifer Blank), он снял ужастик «Жертва» в 2011 году.
Линда Хэмилтон наиболее известна по роли Сары Коннор в цикле фильмов о Терминаторе. Она снялась в ужастике «Дети кукурузы» (1984) и в приключенческой ленте «Пик Данте» (1997).
Голливудская актриса была дважды номинирована на «Золотой Глобус» и «Эмми» за роль Кэтрин в сериале «Красавица и Чудовище».
После того как первый брак Линды распался в 1989 году, она вышла замуж за режиссера «Терминатора» Джеймса Кэмерона. В 1993 году у них родилась дочь Джозефина. Тем не менее, звездные супруги развелись в 1999 году. Сумма урегулирования ситуации составила 50 миллионов долларов (около 3,5 миллиарда рублей).
Актриса рассказала, что страдает от биполярного расстройства. Из-за этого у нее часто возникают резкие перепады настроения и даже появлялись мысли о самоубийстве. Линда говорит, что ее браки, возможно, распадались из-за болезни. Она проходила медикаментозное лечение и психотерапию.
Еще одна неприятность случилась с Линдой Хэмилтон во время съемок второй части «Терминатора». Шварценеггер выстрелил из пистолета в лифте и оглушил ее, поскольку она вынула беруши. С тех пор актриса страдает от частичной потери слуха.
Эрл Боэн больше всего известен благодаря роли криминального психолога доктора Питера Силбермана в «Терминаторе». Он — единственный из актеров, кроме Шварценеггера, который появился в трех частях фильма.
Боэн озвучивал персонажей в детских фильмах «Большой красный пёс Клиффорд», «Ким Пять-с-плюсом» и в компьютерной игре World of Warcraft.
В 1970 году Эрл женился на актрисе Кэрол Кин (Carole Kean). К сожалению, она скончалась от рака в 58-летнем возрасте.
Пол сыграл офицера полиции Эда Трекслера, который пытался защитить Сару от Терминатора. Еще до съемок в культовом боевике он появился в фильме о Великой Депрессии «Саундер» (1972) и был номинирован на «Эмми» за роль Мартина Лютера Кинга в телесериале «Кинг» (1978).
Актер также сыграл в фильме «Звёздный путь 2: Гнев Хана» (1982). В 1995 году он, наконец, получил премию «Эмми» за роль в сериале «Застава фехтовальщиков».
Уинфилд был гомосексуалом, но скрывал это от широкой публики. Он прожил со своим партнером Чарльзом Джилланом (Charles Gillan) 30 лет до самой его смерти от рака костей в 2002 году. Актер скончался два года спустя от сердечного приступа на фоне ожирения и диабета. Ему было 64 года.
Когда Джеймс Кэмерон писал сценарий «Терминатора», он изначально ставил Лэнса Хенриксена на главную роль, но ее получил Шварценеггер. Хенриксен же сыграл офицера Вуковича. Актер действительно служил в военно-морских силах США в 1950 х годах.
После съемок в «Терминаторе» Хенриксен продолжил появляться в фильмах Джеймса Кэмерона) — «Чужие» (1986), «Чужой 3» (1992) и «Чужой против Хищника» (2004).
Актер был женат три раза. У него родилось четверо детей, один из которых умер.
Бесс Мотта сыграла соседку по комнате Линды Хэмилтон — Джинджер. Несмотря на то, что она появилась еще в нескольких фильмах, популярность ей принесли телетренировки. Она снималась в канадской программе «20 минут тренировок» в 1983 — 1984 годах.
Горячую фитоняшку называли «королевой аэробики 80 х». Она стала фитнес-гуру, вернувшись из Великобритании с избыточным весом.
Тем не менее, Бесс Мотта до сих пор временами возвращается к актерской игре. В прошлом красотка часто посещала фестиваль Comic-Con.
Россович сыграл парня Джинджер, которого вместе с ней убивает Терминатор. Он стал известным благодаря ролям в фильме «Лучший стрелок» (1986) и многих других, включая романтические комедии и военные боевики.
Актер женат на Эве Россович (Eva Rossovich). Супруги поженились в 1985 году и родили двух детей.