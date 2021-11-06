Кого любила легендарная Фаина Раневская

Несмотря на то, что Фаину Раневскую сложно было назвать эталонной красавицей, ее образы и ироничные цитаты навсегда останутся в сердцах зрителей. Однако личная жизнь Фаины Георгиевны не складывалась: у нее не было ни детей, ни мужа. Но даже самая сильная женщина мечтает о настоящей любви. «Рамблер» расскажет, в кого когда-то была влюблена легендарная актриса.

Фото: Кадр из фильма «Подкидыш» Кадр из фильма «Подкидыш»

Василий Качалов

Фаина Раневская увидела актера Василия Качалова в одном из спектаклей. Она была настроена очень серьезно, Фаина приходила к дому Качалова и ждала у ворот МХАТа.

Это была фанатичная любовь. Раневская писала ему письма и на одно из них Василий все же ответил и подарил билеты на спектакль. В итоге их история закончилась крепкой дружбой.

Федор Толбухин

Федор Толбухин — известный маршал советского союза. Их история с Фаиной Раневской началась с дружбы, но постепенно все это переросло в теплые и нежные чувства. Раневская утверждала, что она была очарована галантностью военного старой выправки. К сожалению, в 1949 году Толбухин ушел из жизни.

Василий Меркурьев

Фаина Раневская и актер Василий Меркурьев познакомились на съемочной площадке «Золушки». И долгое время ходили слухи, что у них была взаимная любовь. Хотя Фаина как-то призналась:

«Все, кто меня любил, не нравились мне. А кого любила я — не любили меня».

Возможно, слухи зародились из-за того, что в картине «Золушка» актеры сыграли супругов. Так или иначе, Раневская всегда отзывалась о Меркурьеве как о скромном и деликатном человеке.