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Трамп высказался о намеренном убийстве оператора Алеком Болдуином

Lenta.ru
31 минуту назад

Алек Болдуин мог намеренно убить оператора на съемочной площадке. Так высказался об инциденте с актером бывший президент США Дональд Трамп во время Christ Stigall Show, запись программы есть на YouTube-канале.

Трамп высказался об убийстве оператора Алеком Болдуином
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Просто навести оружие на этого человека и нажать на курок. Знаете, это ужасно, но я думаю, возможно, он сам его зарядил. Если бы кто-то дал мне в руки пистолет, я никогда бы не нацелил его на человека и не выстрелил»,

— заявил экс-глава Белого дома.

Трамп добавил, что актер направил оружие не на другого актера, а в сторону оператора и режиссера. Бывший президент также предположил, что Болдуин болен.

«Я помню его хорошие и плохие работы в кино, но это... Он ужасен. То, что он сделал, — это ужасно»,

— подытожил Трамп.

22 октября стало известно, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» звезда картины Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса.

Актеры,Алек Болдуин,Дональд Трамп,
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