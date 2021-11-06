Дуэйн Джонсон отказался от настоящего оружия в кино

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о необходимости усиления мер безопасности при производстве фильмов после случайной смерти оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке "Ржавчины". Об этом сообщает телеканал "360".
Оператор погибла от выстрела из боевого оружия, оказавшегося в руках Алека Болдуина.
Джонсон, в свою очередь, как сообщает издание The Mens Health, запретил использовать настоящее оружие на съемках любого телешоу, сериала или фильма, которые будет проводить его компания Seven Bucks Productions.
"Есть протоколы безопасности и меры, которые мы всегда принимали в кинобизнесе, и мы очень серьезно относимся к ним. Но несчастные случаи все же случаются. В любом фильме, который снимает Seven Bucks, больше не будет настоящего оружия",
— пообещал актер.
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