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Дуэйн Джонсон отказался от настоящего оружия в кино

Мария Иглина
1 час назад

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о необходимости усиления мер безопасности при производстве фильмов после случайной смерти оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке "Ржавчины". Об этом сообщает телеканал "360".

Дуэйн Джонсон отказался от настоящего оружия в кино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оператор погибла от выстрела из боевого оружия, оказавшегося в руках Алека Болдуина.

Джонсон, в свою очередь, как сообщает издание The Mens Health, запретил использовать настоящее оружие на съемках любого телешоу, сериала или фильма, которые будет проводить его компания Seven Bucks Productions.

"Есть протоколы безопасности и меры, которые мы всегда принимали в кинобизнесе, и мы очень серьезно относимся к ним. Но несчастные случаи все же случаются. В любом фильме, который снимает Seven Bucks, больше не будет настоящего оружия",

— пообещал актер.

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Актеры,Скала,Дуэйн Джонсон,Алек Болдуин,
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