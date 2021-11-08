Сосунки и трусы: какую клятву может нарушить Вин Дизель

О вражде Вина Дизеля и Дуэйна Джонсона на съемочной площадке «Форсажа» ходят легенды. Как утверждает экранный Доминик Торетто он специально провоцировал коллегу, чтобы получить больше эмоций в кадре. Джонсон тогда же заявил следующее: «Я смеялся. Думаю, все смеялись над его высказыванием. Я, пожалуй, оставлю все, как есть. И желаю им всего хорошего с девятым «Форсажем», а также с десятым, одиннадцатым и всеми другими картинами, в которых меня не будет». Однако, кажется, звездам культовой франшизы пришло время зарыть топор войны. «Рамблер» рассказывает почему.

Фото: Кадр из фильма «Форсаж 8» Кадр из фильма «Форсаж 8»

Как писали зарубежные СМИ, Дизелю и Джонсону было сложно найти общий язык во время съемок «Форсажа». Все из-за того, что якобы Вин позволял себе опаздывать на съемки и безответственно подходил к работе. Тогда Дуэйн разразился гневным постом в Instagram, написав, что некоторые актеры-мужчины, участвующие в съёмках «Форсажа 8», – «сосунки и трусы». После его слов журналисты всерьез и заговорили о непримиримых разногласиях между звездами франшизы. Однако, кажется, что из «семьи» так просто уйти нельзя. Вин Дизель написал трогательный пост в Instagram, в котором попросил «Скалу» принять участие в съемках фильма «Форсаж 10».

Кадр из фильма "Форсаж 8"

«Мой младший брат Дуэйн… время пришло. Мир ждет «Форсаж 10». Как ты знаешь, мои дети называют тебя дядей Дуэйном. Не проходило ни одного праздника, чтобы они не поздравляли тебя. Много лет назад я сказал тебе, что выполню обещание Полу. Я поклялся, что финальная десятая часть будет лучшим финалом. Я пишу это с любовью... Ты должен появиться в финале, не оставляй вот так франшизу, у тебя в ней важная роль. Никто другой не сможет сыграть Хоббса».

Теперь поклонники франшизы, затаив дыхание, ждут ответа Джонсона.

Отметим, что портал Hollywood Reporter сообщил, что десятый фильм выйдет на экраны 7 апреля 2023 года. К своим ролям вернутся главные актеры каста, среди них Вин Дизель, Мишель Родригес и другие звезды франшизы. Поклонники также считают, что в картине появится и Джейсон Стейтем, а вот примет ли участие в съемках картины Дуэйн Джонсон, пока неизвестно.

Кадр из фильма "Форсаж 8"

Напомним, в конце октября Вин Дизель отвел к алтарю дочь погибшего коллеги и близкого друга семьи Пола Уокера (он разбился в автокатастрофе в ноябре 2013 года) Мидоу. 22-летняя модель вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллана. Свадебная церемония состоялась в Доминиканской Республике.