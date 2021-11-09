Куда пропала актриса Анна Михайловская

Анна Михайловская – звезда «Маргоши» и «Молодежки». Несколько лет назад актриса пропала с экранов. Где сейчас Анна и почему она бросила съемки в кино?

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Михайловская родилась в Москве в 1988 году. Анна училась в обычной столичной школе, занималась хореографией и даже стала кандидатом в мастера спорта по спортивным танцам. О карьере актрисы она и не думала, пока не встретила на одной из тренировок продюсера «Мосфильма».

Продюсер пригласил Аню на пробы к фильму «Самая красивая». Михайловская, не имея специального актерского образования, обошла конкуренток и получила роль провинциалки Ирины, отправившейся покорять столицу.

После съемок фильма «Самая красивая» Анна наконец-то определилась с будущей профессией. В 2005 году она поступила во ВГИК, а на последних курсах снялась в продолжении «Самой красивой», где ее героиня уже стала главным персонажем истории. После окончания вуза Анна дебютировала на сцене театра им. Ермоловой, но постоянную работу она получила в Театре им. Моссовета.

Строя карьеру в театре, Анна не бросила кинематограф. Правда, в полнометражном кино роли ей доставались небольшие. Она сыграла в таких кинопроектах, как «Манекенщица», «Деревенщина». А вот в такие телесериалы, как «Маргоша», «Карпов», «Молодежка», ее брали охотно. В 2019 году фильмы и сериалы с участием Анны вдруг резко перестали выходить. Куда же пропала актриса?

Личная жизнь

С 2013 года актриса состояла в браке с Тимофеем Каратаевым. В 2015 году у пары родился Мирослав. Позднее стало известно, что супруги находятся на грани развода. Официально они его не оформляли, но и вместе не жили. Брак был расторгнут только в 2018 году. Как раз в тот Михайловская и пропала с радаров поклонников.