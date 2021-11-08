Новый генеральный директор МХАТ имени Чехова Владимир Кехман прокомментировал заявление Ольги Бузовой о том, что ей не заплатили положенные 446 тысяч рублей за два спектакля "Чудесный грузин". Об этом сообщает "СтарХит".

По словам звезды, она пыталась решить проблему мирно, но ней не отвечают.

"Со мной не выходят на связь. Я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", — заявила Бузова.

Кехман ответил, что "певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит":

"МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки".

Новый гендиректор театра рассказал, что с Ольгой Бузовой действительно было заключено два договора, но на исполнение будущих спектаклей. Однако они были отменены, и акт работ не подписан: