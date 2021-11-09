Как сложилась судьба советских актеров, переехавших в США

Они были успешны в СССР и запомнились многим зрителям, но однажды эти артисты решили попытать счастья на Западе, веря, что там лучше. Стало ли лучше – большой вопрос. Предлагаем узнать, как сложилась судьба эмигрировавших за рубеж актеров.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Савелий Крамаров

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Имя и лицо Савелия знакомо очень многим зрителям. Поклонники искренне его любили. Актер был талантливым и ярким, но в какой-то момент его перестали снимать.

Посидев некоторое время без работы, Крамаров решился на беспрецедентный шаг. Он написал открытое письмо Рональду Рейгану и сумел получить открытую визу. По ней Савелий прилетел в Лос-Анджелес. Там же он и остался.

Женщина, с которой артист жил тогда, не последовала за ним. В итоге в Америке у него сложилась другая семья, а вот с карьерой все не задалось.

За десять с лишним лет Крамаров успел сыграть лишь в десятке фильмов. Да и все роли были незначительными. Только в 1995 году ему поступило действительно интересное предложение. Актер должен был сыграть главную роль в кино, но врачи огорчили. У Савелия диагностировали рак.

К сожалению, лечение результатов не принесло. Пошли серьезные осложнения. В том же году Савелия не стало.

Илья Баскин

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Имя и фамилия этого актера мало кому что скажет, но его яркая внешность не оставила равнодушным никого, кто смотрел фильм «Большая перемена». Зрители не сомневались – карьера этого артиста сложится успешно. Уж больно ярким и запоминающимся оказалось его лицо.

Вопреки предположениям, Илья уехал в США. Произошло это через три года после выхода фильма. Актер сразу решил попытать счастья за рубежом. Несколько лет Баскин ходил на кастинги и рассылал бесконечное количество резюме. Чтобы не сидеть без денег, он работал в баре и в ресторане.

Настойчивость артиста не осталась незамеченной. Его начали приглашать в кино и сериалы. Сначала это были незначительные роли, а позже он играл запоминающихся героев.

В итоге его голливудская фильмография насчитывает больше 70 работ. Кстати, Илья в свое время дружил с Савелием Крамаровым, уже после того, как тот прилетел в США.

Родион Нахапетов

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Режиссер и актер решил попытать счастья в США после выхода на экраны фильма, который не имел успеха у зрителя. Нахапетов расстроился и решил покорить Америку.

Увы, в США ему также не удалось добиться значимых высот. Родион не отчаялся. В 1995 году он вместе с супругой основал компанию, занимающуюся продакшном и начал сотрудничать с российским телевидением.

В 2000-е годы Нахапетов фактически перевел свою деятельность в Россию. Он успешно занимался кинобизнесом, не теряя законно полученного американского гражданства.

Елена Соловей

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Елена уехала из страны в самый острый момент, когда СССР развалился. Это был 1991 год. Актриса поехала вместе с мужем, думая о будущем и перспективах детей.

Поначалу ей было непросто. В СССР ее имя знал каждый, а в США она была никем. Несмотря на это, Соловей успела сняться в кино и сериалах, она много лет играла на сцене театра.

Сейчас Елена преподает актерское мастерство в одной из голливудских школ. В целом она довольна тем, как сложилась судьба, и признается, что о переезде не жалеет.