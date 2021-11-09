Как сейчас выглядит Антонио Бандерас

Многие помнят испанского актера Антонио Бандераса по его роковому взгляду, черным локонам, падающим на лоб, и очаровательной улыбке. Признаемся, что к 61 году он совсем не потерял своего шарма. "Рамблер" расскажет, чем сейчас занимается Антонио Бандерас и как он выглядит.

Антонио Бандерас родом из Малаги, что на юге Испании. В детстве он мечтал стать футболистом, но к 16 годам определился в желании стать артистом. В этом ему помог мюзикл "Волосы" в исполнении труппы местного театра Малаги, который он посмотрел в том же возрасте. Тогда ему и пришла идея поступить в актерскую школу и присоединиться к одному из театральных коллективов города.

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Дебют в кино состоялся в 1982 году — это был "Лабиринт страстей" Педро Альмадовара. А затем актер продолжил сниматься в большом количестве испанских фильмов разного масштаба, но именно ленты Альмодовара способствовали его значительному профессиональному росту. А его первым серьезным шагом в Голливуде стала роль партнера героя Тома Хэнкса в оскароносном фильме «Филадельфия». Затем были такие картины, как "Интервь с вампиром", "Маска Зорро", "Эвита", "Дети шпионов" и еще множество других кинолент. А позже Бандерас решил попробовать себя в качестве режиссера, сняв свою супругу Мелани Гриффит в фильме "Женщина без правил".

Сейчас в разработке находятся несколько картин с участием Антонио Бандераса: "Официальный конкурс", "Анчартед: На картах незначится", "Индиана Джонс 5", "Дали", "Соло" и ряд других.

Помимо актерской карьеры знаменитость занимается виноделием, он владеет виноградником в своей родной Испании, до покупки этот участок назывался Bodegas Anta Natura, но сейчас по условиям совладения и контракту он сменил название и стал именоваться Anta Banderas. Также Бандерас владеет брендом духов и ароматов под своим именем, даже пробовал себя в роли дизайнера мужской одежды.