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Камбербэтч отравился никотином на съемках фильма

Мария Каткова
1 час назад

Британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал, что трижды отравился никотином на съемках фильма "Власть пса". Об этом сообщает журнал Esquire.

Камбербэтч отравился никотином на съемках фильма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Актер рассказал, что исполнил роль владельца крупнейшего ранчо в одном из американских штатов и постоянно курил самокрутки без фильтра для того, чтобы вжиться в образ. По словам Камбербэтч, от него действительно неприятно пахло после этого.

"Я трижды отравился никотином. Действительно ужасно, когда тебе приходится много курить", — пожаловался актер.

Он также рассказал о съемках нового фильма Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Премьера картины запланирована на 2022 году и предыдущая часть картины была настолько удачной, что актер переживает за то, как публика примет продолжение.

"У меня есть страх по поводу выхода второй части, потому что первая имела огромный успех, и Доктор Стрэндж стал очень любимым персонажем"

Ранее стало известно, что Камбербэтч сыграет отравленного офицера ФСБ Литвиненко.

Актеры,Бенедикт Камбербэтч,ФСБ,
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