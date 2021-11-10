Камбербэтч отравился никотином на съемках фильма

Британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал, что трижды отравился никотином на съемках фильма "Власть пса". Об этом сообщает журнал Esquire.

Актер рассказал, что исполнил роль владельца крупнейшего ранчо в одном из американских штатов и постоянно курил самокрутки без фильтра для того, чтобы вжиться в образ. По словам Камбербэтч, от него действительно неприятно пахло после этого.

"Я трижды отравился никотином. Действительно ужасно, когда тебе приходится много курить", — пожаловался актер.

Он также рассказал о съемках нового фильма Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Премьера картины запланирована на 2022 году и предыдущая часть картины была настолько удачной, что актер переживает за то, как публика примет продолжение.

"У меня есть страх по поводу выхода второй части, потому что первая имела огромный успех, и Доктор Стрэндж стал очень любимым персонажем"