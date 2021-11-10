Актриса Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Кадр из фильма "Куба. Личное дело" Кадр из фильма "Куба. Личное дело"

Авария произошла на проспекте Мира. Столкнулись три автомобиля: BMW, Volvo и Hyundai. Звезда советского кино была за рулем последнего.

"В настоящее время она с травмами госпитализирована в одну из столичных больниц", — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Как пишет Telegram-канал Mash, у 65-летней актрисы переломы ребер, лучевой кости и сотрясение мозга.

Предполагаемый виновник ДТП — водитель BMW, выехавший на встречную полосу. Он столкнулся с машиной Сафоновой, а потом в него сзади врезался Volvo.

Заслуженная артистка России Елена Сафонова известна по ролям в фильмах "Возвращение Баттерфляй", "Зимняя вишня", "Приключения Шерлока Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Где находится нофелет?".