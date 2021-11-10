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Актриса Елена Сафонова попала в ДТП

Мира Маркина
2 часа назад

Актриса Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Актриса Елена Сафонова попала в ДТП
Фото: Кадр из фильма "Куба. Личное дело"Кадр из фильма "Куба. Личное дело"

Авария произошла на проспекте Мира. Столкнулись три автомобиля: BMW, Volvo и Hyundai. Звезда советского кино была за рулем последнего.

"В настоящее время она с травмами госпитализирована в одну из столичных больниц", — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Как пишет Telegram-канал Mash, у 65-летней актрисы переломы ребер, лучевой кости и сотрясение мозга.

Предполагаемый виновник ДТП — водитель BMW, выехавший на встречную полосу. Он столкнулся с машиной Сафоновой, а потом в него сзади врезался Volvo.

Заслуженная артистка России Елена Сафонова известна по ролям в фильмах "Возвращение Баттерфляй", "Зимняя вишня", "Приключения Шерлока Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Где находится нофелет?".

Ранее стало известно, что актеру Валерию Гаркалину экстренно провели операцию.

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