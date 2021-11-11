Что стало с рабыней Изаурой спустя 45 лет

Актрису Луселию Сантос узнали и полюбили зрители Советского Союза, после выхода на экраны бразильского сериала "Рабыня Изаура". Как выглядит и чем занимается актриса сейчас, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Рабыня Изаура" Кадр из сериала "Рабыня Изаура"

Премьера "Рабыни Изауры" состоялась в Бразилии в далеком 1976 году, сериал стал невероятно популярным во всем мире. Советские зрители впервые познакомились с героями нашумевшей теленовеллы в 1988 году. Стоит отметить, что "Рабыня Изаура" стала первым бразильским сериалом, показанным в СССР. Незнакомый ранее жанр "мыльной оперы" был интересен всем от мала до велика, улицы буквально "вымирали", когда по телевидению начинали транслировать сериал. Молодую служанку Изауру полюбили все безоговорочно и сразу. А Луселия Сантос стала первой бразильской актрисой, которая сумела завоевать сердца советских зрителей.

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Луселии едва исполнилось 19 лет, когда она надела платье Изауры и на съемочной площадке начала воплощать в жизнь историю жизни молодой рабыни. Для актрисы это была первая роль в кино. А вот на театральные подмостки Сантос уже ранее выходила: ее дебют состоялся в возрасте 14 лет в пьесе "Дон Кихот, Мула Манка и его верный спутник Зе Шупанса". Преподаватель девушки в театральной студии, где она занималась, отметил несомненный талант юной ученицы и пригласил ее на курсы в Сан-Паулу. Разумеется, Луселия согласилась.

В 1976 году Луселию, которая ранее не имела никакого опыта в кино, приглашают на главную роль в сериал "Рабыня Изаура". Успех теленовеллы, как уже отмечалось выше, был ошеломительным. Сантос буквально сразу стала знаменитой не только в Бразилии, но и во всем мире. А предложения о съемках посыпались одно за другим.

@luceliasantosoficial

Поначалу актриса сотрудничала с телекомпанией "Глобу", снялась во многих сериалах, самыми успешными из которых стали "Война полов", "Живая вода", "Глупый Купидон", "Сеньорита". А в конце 1980-х годов Луселия разорвала контракт с "Глобу" и перешла на канал "Rede Manchete", где снялась в не менее известных в Бразилии сериалах "Кармен", "Бразильянки и бразильцы" и многих других. Однако для зрителей бывшего СССР осталась навсегда той самой рабыней Изаурой.

Но Луселия решила не останавливаться на актерской карьере. Много снимаясь и будучи известной актрисой, она попробовала себя в роли режиссера и сценариста. Луселия сняла две документальные картины: "Точка изменений: Китай сегодня" и "Восточный Тимор: Насилие, которого никто не увидел".

В 1982 году Луселия вышла замуж за бразильского дирижера Джона Нешлинга. Но брак оказался коротким: через четыре года супруги развелись, несмотря на рождение сына. Кстати, сын Луселии и Джона, Педро Нешлинг пошел по стопа матери и стал актером.

Луселия же сейчас предпочитает уделять больше внимания своим близким людям, но и сниматься изредка тоже продолжает. На сегодняшний день ее последняя роль — в сериале "По лезвию ножа", где Сантос сыграла Марилию Монтенегро.

@luceliasantosoficial