Выяснилось, сколько заработал Кавилл на «Ведьмаке»

Британский актер Генри Кавилл за съемки во втором сезоне популярного сериала "Ведьмак" получал один миллион долларов за серию. Информацию о зарплате актера раскрыло издание The Hollywood Reporter.
Во втором сезоне было отснято восемь серий, соответственно, Генри получил за съемки восемь миллионов долларов. Издании сообщило, что в первом сезоне гонорар Кавилла был намного меньше. Тогда исполнитель за один эпизод составлял не более 400 тысяч долларов.
Премьера второго сезона "Ведьмака" состоится на стриминговом сервисе Netflix 17 декабря.
Сюжет сериала основан на одноименной фантастической саге польского писателя Анджея Сапковского. Этот проект считается одним из наиболее успешных для Netflix. Первый сезон сериала вышел в 2019 году и быстро обрел популярность по всему миру.
Ранее мы писали о том, что Netflix снимет второй сериал в России. Уже известно, что главную роль сыграет актер Александр Петров, а шоураннером проекта станет постановщик проекта "Чики" Эдуард Оганесян, вместе с ним над сценарием будут работать Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. В списке продюсеров заявлены Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Александр Андрющенко