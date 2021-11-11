Выяснилось, сколько заработал Кавилл на «Ведьмаке»

Британский актер Генри Кавилл за съемки во втором сезоне популярного сериала "Ведьмак" получал один миллион долларов за серию. Информацию о зарплате актера раскрыло издание The Hollywood Reporter.

Во втором сезоне было отснято восемь серий, соответственно, Генри получил за съемки восемь миллионов долларов. Издании сообщило, что в первом сезоне гонорар Кавилла был намного меньше. Тогда исполнитель за один эпизод составлял не более 400 тысяч долларов.

Премьера второго сезона "Ведьмака" состоится на стриминговом сервисе Netflix 17 декабря.