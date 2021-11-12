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Боярского чуть не убили на съемках «Трех мушкетеров»

Lenta.ruиещё 4
3 часа назад

Российский каскадер Николай Ващилин рассказал, как актер Михаил Боярский чуть не погиб во время съемок одной из боевых сцен фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Слова постановщика трюков приводит URA.RU.

Боярского чуть не убили на съемках «Трех мушкетеров»
Фото: Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Он вспомнил, что трагедия могла произойти из-за его коллеги по киноплощадке Владимира Балона, который исполнял роль гвардейца кардинала Де Жюссака.

«Фехтовальщик Владимир Балон проткнул Мишку Боярского, выбил ему зуб и чуть не убил. Актеры были, во-первых, пьяные, во-вторых, режиссер совершил оплошность, построив сцену на мраморной лестнице. Боярский бежал сверху, поскользнулся и налетел на шпагу»,

— поделился Ващилин.

Он добавил, что из-за пристрастия артистов к алкоголю один из съемочных дней пришлось отменить. Однако Ващилин признался, что актеры выполняли все трюки самостоятельно:

«После специальной подготовки их могли использовать как каскадеров. За это актеры получали двойную ставку».

Актеры,Три мушкетера,Владимир Балон,Михаил Боярский,РИА Ura.ru,
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