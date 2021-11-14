3 актера, которые стали президентами

Многие российские и зарубежные актеры после завершения карьеры идут в политику. У некоторых получается столь хорошо, что они становятся президентами своей страны. «Рамблер» собрал трех в бывшем актеров, которые построили успешную политическую карьеру.

Фото: Кадр из сериала "Слуга народа" Кадр из сериала "Слуга народа"

Владимир Зеленский

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В кино. В конце 90-х и начале 00-х играл в КВН в составе команды «95 квартал», где был не только актером, но и сценаристом. После «выпуска» из КВН команда создала студию «Квартал-95», которая спродюсировала ряд юмористических шоу для украинских телеканалов. Актерская карьера Владимира Зеленского состоит преимущественно из комедий: «8 первых свиданий», «Служебный роман: Наше время», «Ржевский против Наполеона» и сериал «Слуга народа», который получил высокие отзывы критиков и зрителей.

В политике. Выдвигался от партии «Слуга народа». В первом туре набрал наибольшее число голосов (30, 24%). Во втором туре набрал 73,22 % голосов (13,5 млн избирателей). Инаугурация Владимира Зеленского прошла 20 мая 2019 года. Президент заявлял, что будет занимать пост только один срок, а главной целью озвучил «прекращение огня на Донбассе».

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Рональд Рейган

В кино. Рональд Рейган прославился как радиоведущий и актер, участвовал в Гильдии киноактеров США. В 1937 году подписал семилетний контракт с Warner Brothers и снялся в ряде популярных картин: «Любовь в прямом эфире», «Ковбой из Бруклина», «Дорога на Санта-Фе». Лента, которая, по словам Рейгана, превратила его в звезду, — «Кингз Роу», номинант на «Оскар» 1943 года. Всего Рейган снялся в 54 фильмах.

Кадр из фильма "Ковбой из Бруклина"

В политике. Популярность в кино и на радио помогла набрать Рейгану достаточно голосов, чтобы стать губернатором Калифорнии 1967 — 1975 гг. Проиграв президентскую гонку 1976 года, выдвинул свою кандидатуру в следующей и одержал победу. Рейган был президентом дважды, с 1981 по 1989 году. «Революция Рейгана» навсегда поменяла экономику, внутреннюю и внешнюю политику страны, а также подняла уровень патриотизма среди американцев.

Лех Качиньский

В кино. У будущего президента Польши не было большой актерской карьеры, но была звездная роль. Лех с братом-близнецом Ярославом сыграли главные роли в детской сказке «О тех, кто украл Луну» 1962 года. В советском прокате Леха дублировала советская актриса Надежда Румянцева.

Кадр из фильма "О тех, кто украл Луну"