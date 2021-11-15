Чем обернулись самые громкие измены Джуда Лоу

Женщины для голливудского сердцееда Джуда Лоу – неиссякаемый источник вдохновения. В его 48 лет он все еще сводит с ума представительниц прекрасного пола. Правда, те, кто когда-то был с ним в отношениях, вряд ли вспоминают актера добрым словом. «Рамблер» расскажет о самых ярких романах Джуда и о чреде его измен.

Фото: Кадр из фильма "Отпуск по обмену" Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Когда Лоу было 24 года, он снимался в фильме «Шопинг» – именно там он и познакомился со своей будущей женой Сэди Фрост. Между ними была большая разница в возрасте – актриса была на семь лет старше своего ухажера, но этот факт не остановил Джуда. Спустя три года молодые люди поженились.

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Влюбленные прожили в браке шесть лет. За это время у супругов родились двое детей: сын Рафферти и дочь Айрис. Некогда будучи востребованной актрисой, Сэди бросила карьеру и посвятила себя домашним хлопотам. А ее супруг, наоборот, все чаще стал пропадать на съемках. В результате у женщины развилась депрессия.

«Джуд часто отсутствовал, а я сидела на диване, толстея и терзаясь мучительным чувством, что подвергаю опасности свою любовь»,

— писала Фрост в своей книге «Безумные дни».

В и без того трещавшем по швам браке поставили окончательную точку появившиеся слухи о романе Лоу с Николь Кидман. И хоть Джуд все отрицал, это его не спасло. А таблоиды тем временем обвиняли Кидман в том, что именно она стала причиной разрыва звездной пары. Взбешенная Николь даже подала в суд на одно из издательств и выиграла процесс, получив большую материальную компенсацию.

В результате Лоу и Фрост расстались в 2003 году, несмотря на появление третьего ребенка – сына Руди. При разводе актер подарил бывшей жене дом за несколько миллионов долларов. И стоит отметить, что в горе он не впал. Вскоре после разрыва с бывшей супругой он закрутил роман с актрисой Сиенной Миллер. Но и эти отношения распались из-за предательства актера. Его пассия обвинила в измене, рассказав журналистам, что Джуд завел роман с няней собственных детей.

Следующей избранницей актера стала модель Саманта Берк. И хоть влюбленные не узаконили свои отношения, девушка подарила Лоу наследницу, которой дали имя София. Но и им продлиться было не суждено все по той же причине – неверности Джуда. Встретившись в шоу на Бродвее в Нью-Йорке с экс-подружкой Сиенной, он оставил модель. Отношения Миллер и Лоу вспыхнули с новой силой, но через год костер погас. В 2011 пара окончательно распалась.

Спустя три года актера все чаще стали замечать с начинающей певицей Кэтрин Хардинг, которая больше известна как Кэт Кавелли. Девушка была на 18 лет младше голливудской звезды. Их роман был ярким, но быстротечным. А уже после расставания исполнительница родила от Лоу дочь Аду.