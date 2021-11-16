Взрослые советские актрисы, сыгравшие школьниц

Некоторые советские режиссеры брали на роли школьниц актрис, которым было уже давно за 20. Все дело в мастерстве звезд, которые уже прожили период обучения в школе и могли точно передать характер старшеклассниц через экран.

Фото: Кадр из фильма «Вам и не снилось» Кадр из фильма «Вам и не снилось»

Галина Польских

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Актриса училась на третьем курсе ВГИКа, когда ей удалось пройти пробы и заполучить роль в фильме «Дикая собака Динго». К тому времени 22-летняя актриса уже была замужем, вместе с супругом она воспитывала полуторагодовалую дочь. Несмотря на это, Галине удалось сыграть роль 13-летней школьницы. Долгие годы эта роль была визитной карточкой талантливой актрисы.

Ольга Остроумова

В фильме «Доживем до понедельника» Ольге Остроумовой пришлось перевоплотиться в ученицу 9-го класса, то есть в 15-летнюю девочку. На тот момент самой актрисе уже было за 20. Она училась на третьем курсе ГИТИСа и мечтала о славе. Рискованное решение режиссера взять на роль школьницы взрослую студентку оправдало себя – фильм оказался довольно успешным. Сама Остроумова эту роль сначала не любила. Лишь спустя десятилетия после выхода на экраны киноленты она наконец-то смогла осознать, что ей повезло сыграть школьницу.

Татьяна Аксюта

Робкую школьницу Катю в фильме «Вам и не снилось» сыграла Татьяна Аксюта, которой на тот момент было уже 24 года. Когда фильм вышел в прокат, его посмотрело больше 20 миллионов человек. Многие зрители даже и не думали, что старшеклассницу на самом деле сыграла уже взрослая актриса. Больше всего доставалось Татьяне от парней-школьников, которые хотели добиться ее внимания. Сама Аксюта в то время уже была замужем.

Наталья Негода

Наталья Негода прославилась, сыграв в фильме «Маленькая Вера». На тот момент у актрисы уже был опыт игры школьниц. Она сыграла Зину Коваленко в фильме Юрия Кары «Завтра была война». Негода перевоплотилась в 14-15-летнюю девочку, хотя ей уже было 24 года. Кинолента эта оказалась успешной, принеся успех и режиссеру, и исполнительнице роли Зины.

Татьяна Канаева