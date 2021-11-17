Как выглядит «Дикая орхидея» спустя 32 года после выхода фильма

Вторая половина восьмидесятых стала временем расцвета мелодрам, насыщенных смелыми сценами, так что «Дикая орхидея» в этом ряду не стала сенсацией. Но только не для неискушенных в жанре зрителей постсоветского пространства. Если картина «Девять с половиной недель», где Микки Рурк сыграл похожую роль, еще воспринималась как нескромная мелодрама, то «Дикая орхидея» уже играла на поле «Эммануэль».

Для исполнительницы главной роли Кэрри Отис фильм не стал прорывом, зато она надолго стала девушкой мечты для отечественных обладателей видеомагнитофонов или тех, у кого был в друзьях такой счастливчик. «Рамблер» узнал, как изменилась актриса спустя три десятка лет.

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Кэрри родилась 28 сентября 1968 года в Сан-Франциско. У нее была старшая сестра Крис и младший брат Джордан. Из-за пьющих родителей дети росли в неблагополучной обстановке. Девушка еще в школе столкнулась с необходимостью зарабатывать и уже в 16 лет стала сотрудничать с агентством Elite Model Management. Кэрри рано поняла законы этого бизнеса, поэтому соглашалась позировать в прозрачных нарядах, а потом и полностью раздеваться для журналов. Первую известность она получила, появившись на обложке французского Elle в апреле 1986 года, а уже в 1988 году Кэрри вошла в число топ-моделей.

Девушка регулярно украшала обложки Vogue, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Allure, Marie Claire. Разумеется, не обошла она своим вниманием и Playboy, для которого снялась в 1990 и 2000 годах. Хотя Кэрри Отис в основном работала как фотомодель, она появлялась и на подиуме. Кэрри участвовала в показах Max Mara, Dolce & Gabbana, Gucci, Ermanno Scervino, Todd Oldham и Donna Karan.

Обратной стороной успеха стали наркотические вещества. Уже в 18 лет девушка страдала от героиновой зависимости и анорексии. Позже модель признавалась, что трижды пыталась покончить с собой.

«Дикая орхидея» стала дебютом для Кэрри и попыткой заявить о себе в кино. Она сыграла красотку Эмили, которая приехала в Бразилию в служебную командировку и познакомилась с загадочным миллионером Джеймсом (Микки Рурк). Мужчина искушает ее, так что Эмили погружается в мир смелых экспериментов. Но и Джеймс неожиданно влюбляется в свою подопытную. Если вам кажется, что вы уже видели все это в «Пятьдесят оттенков серого», то вам не кажется. Видимо, писательница Эрика Джеймс тоже когда-то смотрела «Дикую орхидею».

На съемках «Дикой орхидеи» вспыхнул роман между Кэрри Отис и Микки Рурком. Актеры настолько увлеклись друг другом, что в финальной сцене фильма дали волю чувствам и не стали ничего имитировать, несмотря на съемочную группу. Слухи об этом распространились после премьеры. Так или иначе после съемок они поженились. Брак продлился до 1998 года.

Микки Рурк помог жене избавиться от наркотической зависимости, но скоро начал избивать ее. Модель не выдержала и развелась. Актер же потом признавался, что она всегда была его идеальной женщиной и говорил, что все еще любит ее спустя много лет после развода. Кэрри как-то заметила, что они оба вели себя слишком драматично. Микки Рурк надеялся, что Кэрри вернется, но она предпочла начать жизнь с чистого листа. В 2005 году Кэрри Отис вышла замуж за эколога Мэтью Саттона и родила двух дочерей, Каю и Джейд.

Кэрри снялась еще в нескольких фильмах, но без особого успеха, поэтому решила вернуться к модельной карьере. Ей приходилось бороться с анорексией, она пережила несколько сердечных приступов и набрала вес. Впрочем, это даже помогло ей стать моделью в новой весовой категории. Например, она заключила контракт с культовым брендом Marina Rinaldi. В 2003 году она стала представительницей национального движения National Eating Disorder Awareness Week. Будучи вегетарианкой Кэрри Отис также участвовала в социальных проектах по защите прав животных.

В 2011 году Кэрри Отис опубликовала автобиографическую книгу «Разрушенная красота: воспоминания». В ней она честно рассказала о постоянном насилии, которому подвергалась со стороны Джеральда Мари, бывшего руководителя агентства Elite Model Management, когда ее отправили работать в Париж. Кэрри призналась, что терпела такое отношение, так как не хотела потерять работу и крышу над головой.

Ее обвинения поддержали и другие модели, например, Джилл Додд, Леса Эмур, Шона Ли. Сам Джеральд Мари отрицает обвинения, но его бывшая жена Линда Евангелиста заявила, что верит в них, тем более, что Кэрри Отис была ее подругой.

Модель готова пойти до конца и уже подала иск против Джеральда Мари. Она также сообщила, что именно Мари приучил ее к запрещенным веществам, чтобы она могла похудеть.