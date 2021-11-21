Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Почему Андрей Миронов сменил фамилию отца

Дарья Амосова
2 часа назад

Актер появился на свет в 1941 году в семье эстрадных артистов, известных как дуэт «Миронова и Менакер». В детстве звезда картин «Двенадцать стульев» и «Бриллиантовая рука» носил фамилию отца — Менакер. Однако родители решили ее поменять. Почему?

Почему Андрей Миронов сменил фамилию отца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Псевдоним «Миронов» для актера практически родной: это девичья фамилия его матери, советской актрисы Марии Владимировны Мироновой. Артистка известна прежде всего по комедийным ролям в картинах «Волга-Волга» и «Мы с вами где-то встречались», а также по сатирическим работам в Московском театре эстрады.

Отец Андрея Миронова, Александр Семенович Менакер, родом из еврейской семьи. Фамилия «Менакер» происходит от названия профессии человека, который вытягивал из мяса сосуды — кровь согласно законам кашрута употреблять в пищу запрещено.

Для Александра Семеновича Менакера будущий актер стал вторым ребенком. У артиста уже подрастал сын он первого брака, Кирилл Менакер, который позднее взял фамилию матери Ласкари. Со своим единокровным братом Андрей Миронов был довольно близок.

В первый класс Андрей пошел в 1948 году. Будущий актер учился в 170-й мужской школе г. Москвы (сейчас — Школа № 1278).

В том же году в СССР развернулась массовая политическая кампания по «борьбе с космополитизмом», направленная против глобализации и прозападных настроений среди советской интеллигенции.

Большинство историков рассматривают кампанию как антисемитскую. Еврейских писателей арестовывали и расстреливали по подозрению в поддержке идей запада; журналистов и редакторов обвиняли в шпионаже в пользу США.

Родители Андрея Миронова не хотели рисковать будущим ребенка. Еврейских детей обзывали в школе, а во взрослом возрасте возникали трудности с поступлением в институт. Поэтому перед третьим классом Мария и Александр поменяли фамилию сына на «Миронов».

Однако сам актер не забыл о корнях: в одном интервью Миронов признавался, что сам бы выбрал фамилию «Менакер».

Актеры,Волга-Волга,Бриллиантовая рука,Александр Менакер,Мария Миронова,Андрей Миронов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители