Евгений Цыганов: "Кино – это всегда риск"

Актер Евгений Цыганов востребован и популярен. Вот уже много лет он активно снимается в фильмах и сериалах. В интервью для издания GQ артист рассказал о фильмах, в которых принимал участие, и как относится к "неудачным" проектам.
Цыганов отметил, что после съемок всегда старается отсматривать то, что выходит. Но иногда ему не нравится результат. Как посчитал артист, примерно 10-15% с его участием Цыганов сам для себя считает неудачными.
"Это немало. Но кино – это всегда риск. Мы встречаемся не для того, чтобы сделать что-то дурное",
- отметил он, пояснил, что в обществе принято полагать, что российское кино очень априори крайне низкого качества.
"Якобы мы только тратим деньги налогоплательщиков. Тем не менее это пишут люди, которые кино смотрят, хотя есть и те, кто любят и выражают благодарность за увиденное. Риск всегда существует, но я давно для себя понял, что не могу включаться в процесс исключительно из соображений заработка, потому что это никому не нужно. Ни тем, кто меня зовет, ни мне. Все равно должен быть кураж, интерес. Хотя бы если не к материалу, то к людям, которые его делают".
Несмотря на успешную кинокарьеру, большой интерес вызывает его личная жизнь. Недавно появилась информация, как живет Леонова после того, как ее бросил Цыганов.