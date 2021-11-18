Евгений Цыганов: "Кино – это всегда риск"

"Якобы мы только тратим деньги налогоплательщиков. Тем не менее это пишут люди, которые кино смотрят, хотя есть и те, кто любят и выражают благодарность за увиденное. Риск всегда существует, но я давно для себя понял, что не могу включаться в процесс исключительно из соображений заработка, потому что это никому не нужно. Ни тем, кто меня зовет, ни мне. Все равно должен быть кураж, интерес. Хотя бы если не к материалу, то к людям, которые его делают".