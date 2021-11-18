Что стало с Брендоном и Брендой из "Беверли-Хиллз 90210"

Главные роли в знаменитом сериале “Беверли-Хиллз 90210” сделали актеров Джейсона Пристли и Шеннен Доэрти одними из самых популярных персон у молодежи. Но как повлиял столь удачный проект на карьеры бывших Брендона и Бренды? Как сейчас выглядят и чем занимаются знаменитые близнецы из “Беверли Хиллз”, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: 90210 Productions 90210 Productions

В 1990-е годы сериал произвел настоящую революцию в мире молодежных сериалов. А главные герои телепроекта стали популярны и обзавелись десятками тысяч поклонников во всем мире. Что же случилось с актерами, исполнившими главные роли в сериале, после славы и как они живут сейчас?

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Джейсон Пристли (Брендон Уолш)

Кадр из сериала "Беверли-Хиллз 90210"

Джейсон Пристли не стал актером одной роли после окончания съемок в знаменитом сериале. Роль Брендона Уолша принесла ему славу, но он вполне успешно продолжил карьеру актера и после ухода из сериала. Нельзя сказать, что его популярность в кино зашкаливает, но реализовать себя Пристли сумел.

В фильмографии актера более 70 работ в кино и сериалах, в числе которых “Как я встретил вашу маму”, “Зовите меня Фитцем”, “Частные сыщики”, “Мешок с костями”, “Тайны Хейвена”, “Продюсер” и другие.

Пробовал Джейсон себя и в роли режиссера. Первый раз в режиссерское кресло Пристли сел еще на съемочной площадке “Беверли-Хиллз”, сняв несколько эпизодов сериала. Кроме того до его последнего выпуска Пристли оставался исполнительным продюсером проекта. Всего в режиссерской “копилке” Джейсона шесть проектов, включая и “Беверли-Хиллз”. В их числе “Зовите меня Фитцем”, “Тайная жизнь американских подростков” и “Темная материя”. В качестве режиссера Пристли участвовал в создании клипа “The Old Apartment” музыкальной группы “The Barenaked Ladies”, а также снялся как актер в клипах “me Drove All Night” Роя орбисона и “Boys” Бритни Спирс.

Кинематографом интересы Пристли не ограничиваются. Он много лет увлекается автоспортом. В первых своих автомобильных гонках Джейсон принял участие в 1999 году, а в 2002 году получил серьезные травмы на трассе во время ралли в Кентукки. Позже Пристли стал совладельцем гоночной команды FAZZT.

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Обладатель весьма привлекательной внешности Джейсон Пристли всегда пользовался успехом у женщин. Личная жизнь актера сложилась хорошо. Он дважды был женат. Впервые узами брака Пристли связал себя с Эшли Петерсон в 1999 году, но пара рассталась меньше, чем через год. В 2005 году Джейсон женился во второй раз. Его избранницей стала гримерша Наоми Лоуд. В браке родились двое детей: Дочь Ава Вероника и сын Дэшил Орсон. Семья счастливо живет в Лос-Анджелесе.

Джейсон Пристли продолжает сниматься в сериалах, хотя огромной популярности сейчас у него нет.

Шеннен Доэрти (Бренда Уолш)

Кадр из сериала "Беверли-Хиллз 90210"

Судьба Шеннен очень похожа на судьбу ее героини Бренды: когда будущей актрисе исполнилось шесть лет, ее семья переехала из тихого городка в штате Теннесси в Лос-Анджелес (в сериале близнецы с родителями приехали в город грез из Миннесоты). Этот переезд и определил дальнейшую жизнь Шеннон, которая поняла, что хочет стать актрисой.

Первую свою маленькую роль Шеннен получила в возрасте 10 лет в сериале “Отец Мерфи”. Девочку заметили и ее карьера пошла в гору. Но мировую славу и любовь зрителей Доэрти принесла роль Бренды Уолш в сериале “Беверли-Хиллз 90210”.

Непростой характер актрисы, конфликты с коллегами по цеху и споры с режиссерами и продюсерами привели к тому, что с Шеннен приняли решение расстаться. Позже, правда, актриса помирилась с продюсером Аароном Спеллингом и получила роль в сериале “Зачарованные” о трех сестрах-ведьмах, спасающих простых людей и весь мир заодно. Сериал оказался весьма популярным. Но через некоторое время на съемочной площадке вновь стали возникать конфликты по вине Доэрти. Шеннен решила опередить события и уйти из сериала сама, объявив, что больше не хочет сниматься в молодежных сериалах и намерена делать карьеру в большом кино.

Всего на счету Шеннен Доэрти около 50 киноработ, среди которых “Сжигающая страсть: История Маргарет Митчелл”, где актриса сыграла главную роль, “Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение”, в котором актриса вернулась в роли Бренды, “Горящие пальмы”, “Дом моих кошмаров” и другие.

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В 2015 году у актрисы обнаружили рак груди и началась ее борьба с заболеванием. Два года спустя появилась информация, что у Доэрти ремиссия. Шеннен продолжила сниматься, появлялась на публике и утверждала, что вновь готова полноценно жить. Но в 2020 году болезнь вернулась. Врачи диагностировали рак груди четвертой стадии. И снова в результате химиотерапии Доэрти удалось достигнуть стадии ремиссии. В 2021 году Шеннен снялась в боевике “Крепость”, где ее партнером на площадке стал Брюс Уиллис.

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