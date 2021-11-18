Сергей Жигунов будет судиться из-за сценария

"Владельцем «Амедиа» является промышленно-финансовая группа Access Industries Леонарда Блаватника, постоянного участника списка «Форбс», благотворителя и мецената. Осознавая, что данный процесс нанесет удар по деловой репутации и его, и Первого канала, для которого снимается данный телевизионный продукт, я приложил максимум усилий, чтобы урегулировать конфликт в досудебном порядке. Искренне жаль, что «Амедиа» не пошла мне навстречу. Сейчас я намерен отстаивать свою позицию в суде".