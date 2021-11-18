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Сергей Жигунов подал в суд на кинокомпанию из-за сценария

Стелла Шмель
4 часа назад

Актер Сергей Жигунов подал в суд на кинокомпанию миллиардера Блаватника, сообщает издание Starhit. Артист инициировал разбирательство из-за сценария к сериалу "В парке Чаир", который для Первого канала сняла компания "Амедия продакшн". Сам Жигунов также и продюсировал сериал.

Сергей Жигунов будет судиться из-за сценария
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кинокомпания отказалась признать Сергея Жигунова соавтором сценария. Сначала, по данным издания, актер пытался мирно решить вопрос, но прийти к соглашению не вышло.

"Я являюсь соавтором этого проекта. В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого, которые в ближайшее время будут предъявлены в суде",

- рассказал он изданию.

В итоге, первое заседание по делу состоялось 11 ноября, следующее назначено на девятое декабря.

Артист обратился в Лефортовский суд столицы с требованием запретить использовать этот сценарий.

"Владельцем «Амедиа» является промышленно-финансовая группа Access Industries Леонарда Блаватника, постоянного участника списка «Форбс», благотворителя и мецената. Осознавая, что данный процесс нанесет удар по деловой репутации и его, и Первого канала, для которого снимается данный телевизионный продукт, я приложил максимум усилий, чтобы урегулировать конфликт в досудебном порядке. Искренне жаль, что «Амедиа» не пошла мне навстречу. Сейчас я намерен отстаивать свою позицию в суде".

Ранее мы писали, сколько зарабатывали советские актеры.

Актеры,Сергей Жигунов,Forbes,
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