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Скончался актер из фильма «Ночной дозор» Игорь Савочкин

Дарья Амосова
2 часа назад

Российский актер, известный по фильмам "Ночной дозор", "Левиафан" и "Щенок", умер в возрасте 58 лет.

Скончался актер из фильма «Ночной дозор» Игорь Савочкин
Фото: Кадр из сериала "Диверсант 2: Конец войны"Кадр из сериала "Диверсант 2: Конец войны"

О смерти Игоря Савочкина сообщила блогер Алеся Казанцева в своем Facebook-аккаунте.

"Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера", — написала Казанцева.

Причина смерти не уточняется. Неделю назад ряд СМИ написали, что актера госпитализировали с болями в спине. По сообщениям источников, Савочкин собирался выписываться из больницы.

Актер Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. Работал в театре «На досках», в «Teaтpe нa Покpoвкe», в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс». Также известен как диктор радиостанции «Ностальжи». Самые известные работы актера — картины «Ночной дозор», «Время грехов», «Любовь под прикрытием» и «Левиафан», сериалы «Эпидемия», «Домашний арест» и «Метод».

Вчера скончалась ведущая детской передачи «АБВГДейка» Кристина Асмаловская.

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