Актриса и певица Ракель Уэлч была одним из главных секс-символов 70-х. Она привлекла к себе внимание после выхода фильма "Фантастическое путешествие", но на весь мир прославилась после роли в картине "Миллион лет до нашей эры" 1966 года. Постер с ней в меховом бикини висел на стене у многих мужчин того времени. Даже в фильме "Побег из Шоушенка" именно этот плакат прикрывал дыру в камере, через которую бежал главный персонаж.

На момент выхода ленты "Миллион лет до нашей эры" Ракель Уэлч было 26 лет. Она родилась в 1940 году в Чикаго. В юности девушка работала моделью, официанткой, ведущей прогноза погоды, пока не встретила голливудского агента Патрика Кертиса, вместе с которым они и придумали для нее образ секс-символа. Журнал Playboy назвал ее "самой желанной женщиной 1970-х".

Сейчас Ракель Уэлч 81 год, и она совсем не выглядит на свой возраст. Актриса часто обращается к хирургам и косметологом, но сама это отрицает. По ее словам, дело в генетике и ежедневных занятиях йогой. В последние годы она не снимается в кино, но периодически появляется на телевидении. Ракель Уэлч занимается брендом собственной косметики и получает дивиденды со своей автобиографии.