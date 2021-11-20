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"Самая желанная женщина 70-х": где сейчас звезда Ракель Уэлч

Мира Маркина
30 минут назад

Актриса и певица Ракель Уэлч была одним из главных секс-символов 70-х. Она привлекла к себе внимание после выхода фильма "Фантастическое путешествие", но на весь мир прославилась после роли в картине "Миллион лет до нашей эры" 1966 года. Постер с ней в меховом бикини висел на стене у многих мужчин того времени. Даже в фильме "Побег из Шоушенка" именно этот плакат прикрывал дыру в камере, через которую бежал главный персонаж.

Актриса и певица Ракель Уэлч была одним из главных секс-символов 70-х.
1/10 Актриса и певица Ракель Уэлч была одним из главных секс-символов 70-х.
Фото: globallookpress.com
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На весь мир она прославилась после роли в картине "Миллион лет до нашей эры".
2/10 На весь мир она прославилась после роли в картине "Миллион лет до нашей эры".
Фото: globallookpress.com
Постер с ней в меховом бикини висел на стене у многих мужчин того времени.
3/10 Постер с ней в меховом бикини висел на стене у многих мужчин того времени.
Фото: Кадр из фильма "Миллионы лет до нашей эры"
На момент выхода ленты "Миллион лет до нашей эры" Ракель Уэлч было 26 лет.
4/10 На момент выхода ленты "Миллион лет до нашей эры" Ракель Уэлч было 26 лет.
Фото: globallookpress.com
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Она родилась в 1940 году. В юности девушка работала моделью, официанткой, ведущей прогноза погоды, пока не встретила голливудского агента.
5/10 Она родилась в 1940 году. В юности девушка работала моделью, официанткой, ведущей прогноза погоды, пока не встретила голливудского агента.
Фото: globallookpress.com
Журнал Playboy назвал ее "самой желанной женщиной 1970-х".
6/10 Журнал Playboy назвал ее "самой желанной женщиной 1970-х".
Фото: globallookpress.com
Сейчас Ракель Уэлч 81 год, и она совсем не выглядит на свой возраст.
7/10 Сейчас Ракель Уэлч 81 год, и она совсем не выглядит на свой возраст.
Фото: globallookpress.com
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Актриса часто обращается к хирургам и косметологом, но сама это отрицает. По ее словам, дело в генетике и ежедневных занятиях йогой.
8/10 Актриса часто обращается к хирургам и косметологом, но сама это отрицает. По ее словам, дело в генетике и ежедневных занятиях йогой.
Фото: globallookpress.com
В последние годы она не снимается в кино, но периодически появляется на телевидении.
9/10 В последние годы она не снимается в кино, но периодически появляется на телевидении.
Фото: globallookpress.com
Актриса была замужем четыре раза. Кроме того, у нее есть двое детей: 62-летний сын Деймон и 59-летняя дочь Тани.
10/10 Актриса была замужем четыре раза. Кроме того, у нее есть двое детей: 62-летний сын Деймон и 59-летняя дочь Тани.
Фото: globallookpress.com

На момент выхода ленты "Миллион лет до нашей эры" Ракель Уэлч было 26 лет. Она родилась в 1940 году в Чикаго. В юности девушка работала моделью, официанткой, ведущей прогноза погоды, пока не встретила голливудского агента Патрика Кертиса, вместе с которым они и придумали для нее образ секс-символа. Журнал Playboy назвал ее "самой желанной женщиной 1970-х".

Сейчас Ракель Уэлч 81 год, и она совсем не выглядит на свой возраст. Актриса часто обращается к хирургам и косметологом, но сама это отрицает. По ее словам, дело в генетике и ежедневных занятиях йогой. В последние годы она не снимается в кино, но периодически появляется на телевидении. Ракель Уэлч занимается брендом собственной косметики и получает дивиденды со своей автобиографии.

Что касается личной жизни, актриса была замужем четыре раза. Со всеми супругами она развелась. Кроме того, у Ракель есть двое детей: 62-летний сын Деймон и 59-летняя дочь Тани.

Актеры,Фото,Миллион лет до нашей эры,Побег из Шоушенка,
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